Literatur als Abenteuer

Peter von Matt verfügt über eine Eigenschaft, die unter Germanisten nicht die Regel ist: Er kann erzählen. In seinem eben erschienen Buch «Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur» sind genaue Lektüre und Interpretation so eng und organisch miteinander verknüpft, dass die Schilderungen ein ebenso grosses Vergnügen bereiten wie die ihnen zugrunde liegenden Werke selbst. Man hat nicht den Eindruck, wie es bei manchen durchaus anregenden Büchern von Literaturwissenschaftlern der Fall ist, dass man sich fragt, ob diese hochin­teressanten Ideen jetzt noch etwas mit dem Werk zu tun haben, das angeblich untersucht wurde.Im Gegenteil: Von Matt zielt immer ins Zentrum. Und er macht das dramaturgisch so geschickt und umsichtig, dass seine Überlegungen jederzeit nachvollziehbar sind – auch von Leserinnen und Lesern, die nicht Germanistik studiert haben. Am Montag liest er auf Einladung der Literarischen Vereinigung Winterthur im Kirchgemeindehaus Liebestrasse.

Vertrackt und rätselhaft

Es geht um vertrackte und rät­selhafte Fälle. Ab wann wird ein Versöhnungskuss wie zwischen der unverschuldet schwangeren «Mar­quise von O.» und ihrem ­Vater zum inzestuösen Missbrauch? Kann man auch mit einer nur eingebildeten Erfüllung glücklich werden, etwa wenn diejenige, die den Kuss spendet, sich in der Adresse irrt? Und wie schafft es ein Autor im19. Jahrhundert, dem Glück mit himmlischen Kräften nachzuhelfen, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren?

Von Matt, der von 1976 bis 2002 an der Universität Zürich neuere deutsche Literatur lehrte und im Mai achtzig Jahre alt wird, wendet sich nacheinander einzelnen Romanen und Erzählungen von Virginia Woolf, F. Scott Fitzgerald, Gottfried Keller, Franz Grillparzer, Heinrich von Kleist, Marguerite Duras und Anton Tschechow zu. Dabei lenkt er den Blick des Lesers immer auf die entscheidenden Stellen – getreu seiner Maxime, wonach die Literatur in Szenen denkt –, bleibt stets nahe am Text und seiner Wirkung auf den Leser und öffnet einem die Augen für die Machart und die dahinter stehende Absicht.

Welche Signale gibt der Autor dem Leser und weshalb? An der Hand dieses Führers wird nicht nur das Erlebnis der Geschichte, sondern auch seine Deutung zum Abenteuer – ohne dass man sich in luftige intellektuelle Höhen ­hinaufschrauben müsste.

Nahe beim Leser

Schliesslich geht es um nichts Geringeres – und Gewöhnlicheres – als das Glück in der Liebe und damit um den wohl allgemeinsten Menschheitswunsch. Der Kuss ist sein Symbol und die Gestalt, in der es ersehnt und realisiert wird – oder eben auch nicht, denn der Kuss kann auch das gerade Gegenteil, kann Abschied für immer bedeuten; die Kussszene, die von Matt als Faden dient, ist mehr als ein Vorwand zur Aneinanderreihung von Lektüren. Letztlich treibt ihn ein anthropologisches Interesse an, ähnlich wie er es bei Tschechow beobachtet.

Und wie bei Tschechow ist das Ergebnis weniger wichtig als der Weg dorthin, die nie abbrechende Neugier, die Lust an der unerwarteten Wendung. Denn Spannung zu erzeugen, somit auch unterhaltsam zu sein, das ist ein notwendiges Element der Literatur, die ihr Publikum erreichen möchte.

Das Resultat, es liegt ja auf der Hand, es lässt sich etwa mit der Schubert-Liedzeile «Dort, wo du nicht bist, ist das Glück» wiedergeben oder mit Freuds bekanntem Diktum, dass der Mensch glücklich sei, sei von der Natur nicht vorgesehen. Wobei sich die Literatur als weniger pessimistisch erweist als manch schwarzmalende Freud-Ausdeuter glauben machen wollen. Zum Beispiel indem sie die Erfüllung wider alle Vernunft für möglich hält. Und mindestens momentweise auch seine Verwirklichung zulässt.

Wie die Autoren es anstellen, um zum Ziel zu gelangen, das wird hier teils atemberaubend und mit grosser Eleganz geschildert. Der grosse Background, aus dem von Matt schöpfen kann, erlaubt ihm auch zahlreiche Hinweise auf weitere Zonen des Spielfelds, Verweise auf grosse Themen und ­Figuren. Und alles in fliegendem Wechsel, gleichsam anstrengungslos.



Montag, 19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Liebestrasse. – Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur. Hanser-Verlag, München 2017. 288 Seiten, Fr. 31.90. (Der Landbote)