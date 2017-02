Während seines Jobs beim Theater Kanton Zürich wohnt Tilo Nest in der Altstadt; am Morgen nach dem Interviewtermin flog der vielseitige Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur übers Wochenende an die Berlinale zur Premiere der TV-Serie «4 Blocks», in der er einen zweifelhaften Milieu-Anwalt spielt. Wer soviele Projekte gleichzeitig am Laufen hat, ist viel unterwegs. Sein Rekord: 140 Flüge in einem Jahr.

Tilo Nest, Jahrgang 1960, spielte am Zürcher Schauspielhaus, am Theater Basel und von 2009 bis 2015 am Wiener Burgtheater, auch im «Tatort» war er zu sehen. 2012 führte er erstmals Regie, bei Alan Ayckbourns «Schöne Bescherungen», einem sogenannten «Well-made-Play». Seit bald zwanzig Jahren ist er zudem mit der Musikcomedy «Abba jetzt!» unterwegs. Nun inszeniert er für das Theater Kanton Zürich das Beziehungsstück «Malaga» von Lukas Bärfuss. Am Dienstag ist Premiere im Theater Winterthur.

Es beginnt mit einem klassischen Interessenskonflikt. Ein Paar in Scheidung streitet sich darüber, wer am nächsten Wochenende die siebenjährige Tochter hütet, denn die Babysitterin ist krank. Er wäre an der Reihe, muss aber an einen Kongress. Sie hat mit ihrem neuen Freund ein Wochenende in Malaga gebucht. Der neunzehnjährige Filmstudent aus der Nachbarschaft, den die Ehefrau als Ersatz vorschlägt, scheint eine zweifelhafte Wahl. Am Schluss liegt die Tochter im Spital – was genau passiert ist, erfährt man nicht.

Was für eine Art Regisseur sind Sie? Kommen Sie mit einem festen Konzept oder können die Schauspieler mitbestimmen?

Tilo Nest: Mmmhh … ich habe schon eine Vorstellung von dem, was ich am Ende haben möchte. Ich reagiere aber auch sehr stark auf das, was ich bekomme. Ich arbeite intuitiv und lasse gerne mitreden. Man unterstellt mir eine freundschaftliche Autorität.

Wie gehen Sie an das Stück von Bärfuss heran? Zu Beginn erinnert es an die Konversationsstücke von Yasmina Reza.

Es ist, als wäre es ein Well-made-Play, ja. In diesem besonderen Fall waren die Slalomstangen schon gesteckt, weil ich für Kay Neumann eingesprungen bin, der aus familiären Gründen die Regie kurzfristig absagen musste, und es auch das Bühnenbild von Monika Frenz bereits gab. Beim Lesen des Stücks dachte ich sofort an eine relativ offene, klare Setzung. Und dieser Vorstellung entspricht das Bühnenbild sehr. Das Stück beginnt mit einer scheinbaren Leichtigkeit, die auch schon zwiespältig ist. Streit ist ja nichts Schönes, kurioserweise lachen aber die Leute gerne über Ehepaare, die sich streiten, sicherlich weil sie sich darin wiedererkennen. Der männliche Part hofft hier überdies, dass sich die Beziehung wieder einrenken könnte. Das bleibt aber im Vagen. Bärfuss hat dem Stück ja ein Zitat von Bob Dylan vorangestellt: «It’s not dark yet, but it’s getting there.» Und das entspricht exakt dem Verlauf des Stücks. Dem versuche ich Rechnung zu tragen, indem ich diesen Weg ins Dunkle auch gehe.

Sagt das Stück etwas über unsere Gesellschaft aus? Enthält es einen moralischen Appell?

Man könnte darin lesen, dass Bärfuss sagt, achtet mehr auf eure Kinder. Ich glaube aber nicht, dass er sagen möchte: wenn sich die Eltern anders verhalten hätten, dann wäre das nicht passiert. Ich sage, es ist eine Verkettung von unglücklichen Momenten, die zu diesem Unfall geführt haben, und hoffe, dass wir nicht moralisieren, sondern beschreiben.

Was interessiert Sie an dem Stück?

Irgendwie habe ich einen Draht zu Familienkonstellationen, ich weiss gar nicht, woher das kommt. Das war auch so, als ich Ibsens «Nora» und «Schöne Bescherungen» von Alan Ayckbourn inszenierte. Bei solchen Themen gehen bei mir sogleich die Antennen an.

Konversationsstücke wie auch Yasmina Rezas «Gott des Gemetzels», in dem Sie am Zürcher Schauspielhaus gespielt haben, besitzen ihre eigene Logik. Es kommt zum Beispiel kaum vor, dass jemand nachgibt, so bleibt die Argumentationsmaschine immer am Laufen. Das ist ein Kunstgriff und nicht realistisch.

Das Tolle an «Gott des Gemetzels» ist die Tatsache, dass sich die Sichtweisen und die Koalitionen dauernd verschieben. Es gibt nicht den einen, der immer Recht hat, und die andern, die nie Recht haben. Alle Figuren haben ihre eigene Sicht auf die Welt und ihre Beziehungen. Und ähnlich geht es dann auch dem Zuschauer. Auch bei «Malaga» entscheide ich mich nicht, wer der Gute ist und wer der Böse oder wer Recht hat. Mein Ziel ist, dass man immer wieder Argumente und Verhaltensweisen von dem einen und der anderen nachvollziehen kann. So kann das Publikum andocken.

In «Malaga» schlägt die Frau ihrem Noch-Ehemann den jungen Mann vor, der bereit wäre, als Ersatzbabysitter einzuspringen. Wenn der dann auftritt, bestätigt er alle Vorurteile. Da schrillen aber bei dem Paar keine Alarmglocken. Das wirkt unglaubwürdig.

Doch, ich glaube, dass sie schrillen, aber sie werden weggeschoben. Obwohl beide merken, dass das Wochenende vielleicht nicht so rund läuft, weichen sie nicht zurück von ihren Plänen. Die Finte, die Bärfuss uns gelegt hat, ist, dass er uns im Unklaren lässt über das, was wirklich passiert ist: Ich bin der festen Überzeugung, da ist gar nichts Schlimmes geschehen. Da haben sich zwei Wesensverwandte getroffen, das ssiebenjährige Kind, das mit seiner Wildheit und Spiellust verführen kann, und der junge Mann, der eine künstlerische Seele hat und sagt, die hat etwas Tolles, mit der mache ich etwas.

Was gefällt Ihnen am Regieführen? Das ist ja schon ein Rollenwechsel.

Absolut. Mir macht es Spass, mehr Verantwortung zu tragen, eigene Ideen zu entwickeln. Ich wollte das eigentlich schon länger, dachte aber, andere machen das ja sehr gut, da muss ich nicht auch noch. Als ich dann vor fünf Jahren bei Ayckbourns «Schöne Bescherungen» zum ersten Mal inszenierte, merkte ich, dass es nicht nur mir selber, sondern auch den Schauspielerkollegen gefiel. Und dann war die Aufführung schönerweise auch noch ein Erfolg. So hat sich aus dem ersten Versuchsballon gleich die nächste Arbeit ergeben. Es gibt Kollegen in meinem Alter, die sagen, okay, das wars mit Spielen, ich wechsle auf die andere Seite. Aber zum Glück kann ich sagen, ich habe immer noch eine wahnsinnige Spiellust. Wenn ich dann sechs Wochen auf der Bank gesessen habe, kribbelts mich wieder.



Malaga: Weitere Aufführung Mittwoch, 19.30 Uhr, Theater Winterthur. Sowie 4./5. April. (Der Landbote)