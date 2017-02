Meisterwerk aus dem Übungsraum

Die Aufnahmen, auf denen der Zürcher Altsaxofonist Gabriel Dalvit mitwirkt, zeichnen sich durch einen Umgang mit der Tradition des Jazz aus, der nicht in erster Linie durch Originalität, sondern durch Subtilität geprägt wird. Nicht zuletzt im Umgang mit Nummern aus dem «Great American Songbook» und dem Jazzkanon hat es Dalvit zu bewundernswerter Meisterschaft gebracht – dabei wurde er massgeblich von Lee Konitz und Nat Su beeinflusst.Im Quartett Straymonk spielt Dalvit an der Seite seines ehemaligen Lehrers Su: Die zwei Alt­saxofonisten finden in Unisono-Linien zu einer an Perfektion grenzenden Symbiose, wie man sie auch im symbiotischen Jazz höchst selten antrifft. Nach der Auseinandersetzung mit Musik von Billy Strayhorn, Thelonious Monk und Charles Mingus stammt auf dem dritten Album von Straymonk nicht nur die Titelnummer «Pling» aus der Feder Sus, sondern auch die restlichen sechs Stücke, darunter der minimalistisch-hypnotische Geniestreich «After the Fact». Keine Frage: Das Quartett Straymonk zählt mit seinem speziellen Two-Alto-Sound zu den wenigen wirklich unverkennbaren Jazzbands unserer Zeit.

An japanischen Jazzsängerinnen besteht kein Mangel, die meisten davon haben sich allerdings auf halbseidenen «Nightclub-Jazz» spezialisiert. Eine Ausnahme bildet Yumi Ito, die es für ihr Studium in die Schweiz gezogen hat. Und so sind auf ihrer CD «Interwined» mit Dalvit und dem Pianisten Yves Theiler zwei Aushängeschilder der Zürcher Jazzszene zu hören – dazu kommt der aus Russland stammende Bassist Yuri Goloubev.

Abgesehen von einem Song, zu dem der Gitarrist Pat Metheny die Musik geliefert hat, singt Ito ausschliesslich bekannte Songs aus der goldenen Musical-Ära, in der George Gershwin, Cole Porter & Co. den Ton angaben. Dalvit zeigt als Sängerinnenbegleiter eine ähnliche Sensibilität wie früher Lester Young in der kongenialen Kooperation mit BillieHoliday.

Kein Schnee von gestern

Dalvit sagt: «Es war seit langem ein Wunsch von mir, im Duo mit einem Pianisten zu spielen.» Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen: Mit dem Spanier Albert Sanz hat Dalvit einen seelenverwandten Duopartner gefunden. Dalvit schwärmt: «Er ist ein ganz wunderbarer Begleiter, mit ihm kann man musikalisch überall hingehen. Er lässt viel Raum. Sein Spiel strahlt Ruhe aus, weil er erst spielt, wenn er etwas hört. Und er achtet stets darauf, eine Nähe zum Song zu behalten.»

Vor der Rückkehr nach Valencia lebte Sanz mehrere Monate in Zürich und so konnte Dalvit an vielen Jamsessions mit ihm spielen. Schliesslich hat man sich zu zweit in den Übungsraum zurückgezogen, wo am 17. Februar 2015 auch die wundervolle CD «Snow in Summer» entstand. Das Repertoire besteht zur Haupt­sache aus Fremdkompositionen, nämlich zwei «Great American Songs» («You Stepped Out of a Dream», «Easy to Love»), «Reincarnation of a Lovebird» von Charles Mingus sowie «Lennie Groove» von Mark Turner – dazu kommen zwei Stücke von Dalvit und ein Stück von Sanz.

Was das unprätentiöse Zusammenspiel von Dalvit und Sanz auszeichnet, ist ein hohes Mass an Unaufgeregtheit und herzlicher Wärme. Hier sind keine Aufschneider, sondern «Tiefschürfer» und «Subtilisten» am Werk. Als Inspirationsquellen nennt Dalvit diverse Duo-Aufnahmen von Lee Konitz sowie das Album «Paris Blues» aus dem Jahre 1987, auf dem ein einzigartiges Treffen des Sopransaxofonisten Steve Lacy mit Gil Evans, der sich selbst als Gelegenheitspianist bezeichnete, dokumentiert ist und das von der Kritik ziemlich übel zerzaust wurde.

Auf Sanz’ Liste der Lieblingsduos stehen Konitz & Co. sowie Lacy und Evans ebenfalls weit oben – zuoberst steht allerdings mit dem Pianisten Sun Ra und dem Vibrafonisten Walt Dickerson eine extrem unorthodox agiernde Duopaarung. Tatsächlich machen Dalvit und Sanz gelegentlich auch sehr mysteriöse Schlenker (insbesondere in den mit «Mantra» betitelten Eigenkompositionen). (Landbote)