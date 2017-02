Milena Moser beginnt ein neues Leben

Wer dieses Buch liest, erlebt etwas, weite Landschaften etwa und Künstlerszenen in Kalifornien und New Mexico. Man ist dabei, wenn die Autorin, Jahrgang 1963, die Freude am Reiten wieder entdeckt, die sie als Mädchen nach einem Sturz vom Pferd verloren hatte. Man ist dabei, wenn sie immer wieder die Angst überwindet.Und es geht vorwärts, in einem schlanken und sachlichen Schreibstil. Man erfährt, wie es sich anfühlt, alles hinter sich zu lassen, zwei erwachsene Söhne, die grosszügige Wohnung, Freunde – um in ein kleines Haus in Santa Fe zu ziehen. Dort lebt die Zürcher Autorin Milena Moser seit 2015. Und genau diesen Übergang in ein neues Leben schildert sie in ihrem Buch «Hinter diesen blauen Bergen». Wenn sie beim Abschied weint, dann kaum länger als einen Satz. Das gibt dem Leser den Raum und die Freiheit, sich vorzustellen, wie das für einen selbst wäre. Sich zu fragen, ob es überhaupt soweit käme. Welche Möglichkeiten es sonst noch gäbe.

Ein Roman, wie vom Verlag deklariert, ist das Buch nicht, vielmehr ein autobiographischer Bericht, der auch genau davon lebt, dass das Erzählte authentisch wirkt. Wie Moser in Santa Fe lebt, hat die Autorin, die in der Schweiz Promi-Status geniesst, auch schon der «Annabelle» und dem «Blick» verraten, mit Fotostrecken, auf denen die Zügelkartons zu sehen sind. Ihren Freund, den in San Francisco lebenden Künstler Victor Zaballa, gibt es genauso wie den Eingang der U-Bahn-Station, den er gestaltet hat. Die Fotos dazu findet man im Internet.

Prekäres Gesundheitswesen

Alles in allem wird man gut unterhalten. Und man bekommt interessante Einblicke. Fesselnd schildert Moser etwa das kafkaeske Innenleben des San Francisco General Hospital oder ihre aufreibenden Erfahrungen mit der Willkür der Bürokratie, als sie versucht, einen US-Fahrschein zu bekommen, der zugleich als Identitätsausweis dient.

Die Betreuungssicherheit im US-Gesundheitswesen dürfte teilweise kaum weniger prekär sein als im russischen, das dafür berüchtigt ist. Als Victor wegen eines Schlaganfalls in Spital eingeliefert wird – vermutlich ist es einer, denn zu einem verlässlichen Urteil kommen die Ärzte nicht –, steht im Spital-Report die Bezeichnung «Horse», ein Code-Wort für einen Menschen, der «homeless» ist, also obdachlos. Dabei ist Victor ein bekannter Künstler und lebt in einem teuren Quartier in einer der teuersten Städte der USA. Sein Aussehen – er ist indianischer Abstammung – hat offenbar mehr Gewicht als die Beteuerungen der Freundin, die mit einem ausländischen Akzent spricht.

Wenig erfährt man hingegen von Mosers Innenleben. Das merkt man erst mit der Zeit, denn die Offenheit, mit der die Autorin Auskunft gibt, täuscht darüber hinweg. Auseinandersetzungen werden nur angedeutet; vieles bleibt auf Äusserlichkeiten beschränkt, auch in den regelmässigen Rückblenden. So wissen wir nun, wie es dazu kam, dass Moser farbig bemalte, beim Brennprozess geschrumpfte und daher unbrauchbare Eierbecher aus der Schulzeit nach Santa Fe mitgenommen hat, aber wenig darüber, was sie ihr bedeuten. Und was, fragt man sich, stünde eigentlich einem Neuanfang in der Schweiz im Weg, in der sie ja doch weiterhin viel Zeit verbringt, etwa wenn hier auf Lesereise geht? Darüber wüsste man gerne mehr.

Die Gründe für ihre Entscheidungen zu analysieren, das liegt Moser weniger. Da ist es vermutlich kein Wunder, wird sie das Grundthema ihres Lebens nicht los: Schafft sie es, ohne zwanghaft putzen zu müssen, ihre Bedürfnisse zu vereinbaren mit einem Zusammenleben «mit dem Mann, den ich liebe»? Oder muss sie sich entscheiden?

Es bleibt alles offen

Nach und nach zeichnet sich ab, dass radikale Entscheidungen wieder relativiert werden. Ganz wegzugehen war zu Beginn das Ziel, um sich ausschliesslich dem Schreiben zu widmen; am Ende ist von einem «Werkjahr» die Rede. Verpflichtungen und Termine wollte sie loswerden; inzwischen gibt Moser, wie man ihrer Website entnehmen kann, wieder Schreibkurse, nun eben in Santa Fe statt in Aarau. Und die anfängliche Beschränkung auf einen schmalen Hausrat versüsst sie sich durch nächtliches Online-Shopping. Die positive Nachricht ist: Es bleibt alles offen, auch mit Victor. Und der nächste Aufbruch kommt bestimmt.



Milena Moser: Hinter diesen blauen Bergen. Nagel & Kimche, 2017. 256 Seiten, Fr. 23.90. (Der Landbote)