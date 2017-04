Mit «Indiana Jones» nach Dubai

«Solche Orchester sind selten», sagt Jannai Balikavlayan. Seit zehn Jahren ist der 32-jährige Winterthurer Bratschist mit türkischen und deutschen Wurzeln Mitglied des Orchesters mit dem kinogerechten Namen «21st Century Symphony Orchestra». Anfangs habe man etwa 15 Konzerte pro Saison gespielt, mittlerweile seien es 45, sagt Balikavlayan. Zuhause ist die Formation in einem der edelsten Konzertsäle der Schweiz, im KKL Luzern. Dort wurden Ende März «Jurassic Park» und Anfang April «Indiana Jones And the Raiders of the Lost Ark» gegeben – zum dritten Mal bereits.

Mit Betreuungsteam unterwegs

Mit diesem Programm reisen die achtzig Musikerinnen und Musiker – das entspricht einer grossen sinfonischen Besetzung, etwa ein Drittel davon sind Zuzüger – am Ostermontag nun für Proben und insgesamt fünf Aufführungen nach Dubai. Weitere Gastspiele führen das Orchester nach Montreux sowie nach Frankfurt, London, Paris und New York. Mit dabei ist jeweils ein Betreuungsteam von bis zu zwanzig Personen, darunter ein Arzt und Physiotherapeuten, damit sich die Musiker nach Langstreckenflügen mittels Gruppengymnastik fit machen können.

Was die Ostfriesen für die Welt, das sind die Bratschisten für Orchestermusiker: Sie sind Gegenstand vieler Witze. Jannai Balikavlayan weiss auch einen: «In einem Orchester fällt der Dirigent aus. Einer der Bratschisten springt ein. Er macht seine Sache sehr gut. Nach der Probe fragt ihn sein Bratschisten-Kollege: Wo warst du denn die ganze Zeit?»

Auf keinen Fall in Rückstand geraten

Worin unterscheidet sich die Arbeit im Filmorchester von der in einem herkömmlichen Sinfonie-Orchester? «Weil das Tempo durch den Film vorgegeben ist, muss man flexibler sein», findet Balikavlayan. «Ist der Rückstand auf den Film zu gross, so ist die Sache gelaufen, das holt man nicht mehr ein.»

In erster Linie sei es aber die Aufgabe des Dirigenten, den Überblick zu behalten: Nur er sieht auf die Leinwand, ausserdem hat er einen kleinen Monitor neben sich. Der Soundtrack werde für die Bühne rekonstruiert und in der Originalversion aufgeführt, erklärt Balikavlayan. Dabei kommen etwa spezielle Flöten zum Einsatz. Und neben der Grösse des Orchesters und der Klangwolke, die sich damit erzeugen lässt, ist es diese stilistische Vielfalt, die ihn an der Filmmusik reizt: In vielen Klassikern sind neben Trommeln und Pfeifen auch Instrumente wie Akkordeon und Dudelsack zu hören. Ausserdem bedienen sich die Komponisten bei der ganzen Musikgeschichte, nicht nur bei Werken der Romantik.

Auch moderne Musik und atonale Effekte kommen oft vor, so gerade in «Jurassic Park», dessen Marsch laut Balakavlayan zu einer Ikone der Filmmusik geworden ist. Prinzipiell eignen sich Filme wie «Herr der Ringe» und «Weltraumopern» wie «Star Wars», in denen die Musik einen hohen Stellenwert einnimmt. Neuere Stummfilme wie «The Artist» machen sich auf der Konzertbühne ebenfalls gut. «Die Pausen dürfen nicht zu lange sein», verrät Balikavlayan. Eine Bedingung, die von vielen Actionfilmen erfüllt werden, aber auch von Liebesfilmen wie «Titanic».

Erst im Konzert wird die Musik am Stück gespielt

Im Filmstudio werde der Soundtrack Szene für Szene aufgenommen, genau wie der Film selbst. Erst im Konzert werde die Filmmusik von Anfang bis Ende durchgespielt, sie erklinge dann lauter als im Film und wirke präsenter, sagt Balikavlayan.

Der Bratschist spielt auch im Thurgauer Kammerorchester, in der Schaffhauser Sinfonietta und im Ensemble Camerata Semplice sowie in der Winterthurer Popband Moira. In Winterthur hat er mit zwei andren Musikern ein Studio gemietet, in dem er unterrichtet. (Der Landbote)