Mit Julius auf Burg- und Ruinentour

Wie er wohl unterwegs war? Zu Pferd, per Postkutsche und Eilwagen, vielleicht auch ein Stück mit dem Dampfschiff oder vor allem zu Fuss? Die Eisenbahn hatte damals erst wenige Teilstrecken erschlossen, und wenn auch die Verbindung von Winterthur nach Zürich 1855 eröffnet wurde, fiel das für Julius Rieter vermutlich kaum ins Gewicht und hätte ihm für sein Schloss- und Burgenprojekt, das er im selben Jahr verwirklichte, wenig genützt.Viel weiss man nicht viel über den Winterthurer Künstler, der am 5. Juni 1830 zur Welt kam und am 9. Mai 1897 in Zürich starb. Ist er mit dem rund drei Generationen älteren Künstler Heinrich Rieter verwandt, den sein Weg von Winterthur nach Bern führte? Wie steht es mit der Verbindung zum alten Winterthurer Geschlecht der Handelsherren und Maschinenbauer Rieter? Sicher ist, dass Julius einen jüngeren Bruder hatte, Carl, der ebenfalls Künstler wurde und als Historienmaler knapp 23-jährig in Düsseldorf starb. Aber sonst?

Rieter macht Reiselust

Sicher ist auch: Der junge Julius Rieter liebte die Schweiz und interessierte sich für ihre Burgen und Schlösser, alte und nicht ganz so alte, gut im Stand gehaltene und solche, die schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch Ruinen waren. Sicher ist ausserdem: Wer sich mit Rieters oft von einem Hauch der Romantik umwehten Bildern von Burgen aus der ganzen Schweiz beschäftigt, den packt die Reiselust.

Das passt zur bevorstehenden Burgensaison, die – wenn es sich nicht um ganzjährig offen stehende Gebäude handelt – jeweils im April oder Mai beginnt. Passend zum Datum hat Karin Briner von der Sammlung Winterthur das aktuelle Original des Monats ausgesucht. Mit einem Aquarell der Kyburg lockt es die Betrachterinnen und Betrachter auf Kopfreisen, Fantasie- und Kunstreisen oder ganz einfach hinaus in schweizerische (Burgen-)Wirklichkeit.

«Schloss Cyburg, Ct. Zürich», von Südosten her gesehen: ein eindrückliches Ensemble, hoch über der Töss gelegen. Es befand sich zu Julius Rieters Zeit – und bis vor genau 100 Jahren, als der Kanton Zürich es erwarb – in Privatbesitz; der polnische Flüchtling Graf Alexander Sobansky bewohnte es zusammen mit seiner Familie. Von Menschen ist auf dem Bild jedoch nichts zu sehen, dafür die Häuser, die sich im Schatten der hohen Mauern zu ducken scheinen. Es ist Abend, Raben fliegen übers Schloss – oder eher Krähen, die im rötlichen Schimmer von den Feldern nach Hause ziehen, nicht anders als heute. Die Kyburg ist eines von mehreren Dutzend historischen Gebäuden, die sich im Album «L’Architecture – Die Burgen der Schweiz» finden, das Rieter 1855 geschaffen hat. Über 80 Ansichten kommen da zusammen, lauter Originale, jedes bildmässig gefasst und aufgefasst, voller Spontaneität und Atmosphäre. Nur eines ist «ausgeführt» und dadurch ein wenig spannungsloser. Später im Album begegnen wir der Kyburg ein zweites Mal, nun von Nordwesten her gesehen, aber noch immer von relativ nahe: ein dunkles Blatt, die Burg thront über der mächtigen Wand aus Wald.

Licht und Stimmungen

Aus derselben Richtung, nur aus viel grösserer Entfernung, hat auch der berühmte Merian seine Ansicht von 1624 geschaffen. Wenn wir wählen dürften, würden wir uns freilich für Adolf Stäbli entscheiden. Der hat, 12 Jahre jünger als Rieter und ebenfalls in Winterthur gross geworden, ein zauberhaftes Ölbild gemalt, auf dem sich die Kyburg wie ein Sehnsuchtsort über den Bäumen erhebt; 19 Jahre jung war Stäbli, als er 1861 mit diesem Werk seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte.

Aber zurück zu Julius Rieter und seinem Album mit der vielseitigen Burgenlandschaft der Schweiz. Schloss Chillon hat es ihm angetan, mal mit aufgewühltem See, mal ganz skizzenhaft und gleich daneben mit niedlichen Staffagefiguren, einer Dreiergruppe aus offenherziger Frau, Mann und Kind. Auch die Ruine Pfeffingen zog Rieter dreimal in den Bann, die grösste Burgruine des Baselbiets; auf zwei Blättern erscheint sie gross und wunderschön gespensterhaft im Mondlicht.

Ob Rieter da wirklich bei Mondschein vor Ort war? Zuzutrauen wäre es ihm, da das Atmosphärische in seinem Burgen-Album insgesamt eine grosse Rolle spielt und vieles – von Schloss Hegi, der Ansicht von Bellinzona oder der Burg Rhäzüns bis zur Tour de Goubing – wohl wirklich direkt vor der Natur erfasst wurde: zunächst mit dem Bleistift, dann mit Aquarellfarben und Feder nach Lust und Laune genauer oder summarisch ausgeführt.

Die Fantasie war jedenfalls immer mit von der Partie. Wie anders hätte Julius Rieter sonst, um nur zwei Beispiele von mehreren zu nennen, die «Ruine über den Wellen des Lauerzer-Sees» zeichnen können, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert ausgesehen haben mag, oder, auf dem letzten Blatt des Albums, die heute längst renovierte Burgruine Ringgenberg über dem Brienzersee?



Bis Ende April, Stadtbibliothek am Kirchplatz. ()