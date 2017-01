Mit der Blockflöte in der Championsleague

Wenn es ein Instrument gibt, das den Anspruch erheben kann, gewöhnlich zu sein, dann ist es die Blockflöte, vermutlich dicht gefolgt von der Gitarre. Es gab Zeiten, da mussten Schüler, bevor sie ein «richtiges» Instrument lernen durften, sich zuerst ein, zwei Jahre auf der Blockflöte verdingen. Das Gelernte wurde dann gerne zuhause vor dem Weihnachtsbaum oder in der Schule beim Krippenspiel demonstriert. So kommt es, dass auch viele, deren Musikerkarrieren schon bald wieder endete, das Instrument schon einmal in Händen hielten und zu wissen glauben, was man damit machen kann.

Begegnungen vermischt mit Wissenswertem

Das färbt natürlich auch auf jene ab, die das Spielen darauf zu ihrem Beruf gemacht haben. Dass der Winterthurer Musiker Conrad Steinmann, Jahrgang 1951, von der «beinahe unheimlichen Gewöhnlichkeit des Blockflöten spielenden Menschen» schreibt, zeigt schon: Da versucht einer das beste daraus zu machen. Und das gelingt ihm gut. Manches wird nur Spezialisten interessieren, vieles andere auch alle anderen. In 23 locker aneinander gereihten, oft kürzeren Kapiteln wirft Steinmann Schlaglichter auf die Herkunft des seit der Renaissance in Europa heimischen Instruments. Er erzählt von seinem eigenen Werdegang sowie von zahlreichen Begegnungen aus seiner langen Laufbahn, darunter jene mit dem Schriftsteller Peter Bichsel, die dem Buch den Titel gegeben hat.

Und, sehr ausführlich, von der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt, 1985 bei der Mozart-Oper «Die Entführung aus dem Serail». Dabei spielte Steinmann nicht auf der Blockflöte, sondern auf dem verwandten, weich klingenden Flageolet.

So ist das also: Selbst das gewöhnlichste aller Instrumente kann es auf die grössten Bühnen schaffen. Und es verfügt über eine reiche Verwandtschaft. Seine populärste Form sei die Pfeife des Schiedsrichters, erklärt Steinmann mit einem Schuss Humor. Womit für ihn klar ist: Die Blockflöte hat es in die Champions-League geschafft.

Dass es Steinmann gelingt, eine Ahnung zu vermitteln von der «Magie» der Blockflöte und die Neugier des Lesers zu wecken, hat auch mit seinem ursprünglichen Berufswunsch zu tun. Eigentlich hatte er vor, Archäologe zu werden. Und er wäre es wohl auch geworden, hätte er mit 16 Jahren nicht begonnen, als Privatschüler beim damals 37-jährigen Hans-Martin Linde in Basel Blockflöte zu studieren. Da war das Ziel dann bald einmal klar: Besser zu werden als der Meister. Und dafür musste Steinmann wohl oder übel selbst ein Profi werden. Seine archäologische Leidenschaft ist aber keineswegs erloschen, er richtet sie auf die Erforschung alter Instrumente.

Plötzlich waren 3300 Jahre weggeschmolzen

Die ersten Abschnitte des Buches sind ein Ausflug in das Altertum, nach Ägypten. Das Besondere daran: Offenbar ist die alte Zeit noch immer gegenwärtig. Zum Beispiel, wie Steinmann bei einer Begegnung in Kairo feststellt, im Klang und in der Spielweise des Arghoul, eines Rohrblattinstruments. Es wird bei diesem Treffen im Swiss Club vom Ägypter Amin gespielt, während Steinmann selbst ein Mmt dabei hat. Beide Instrumente sind aus Schilfrohr hergestellt, Steinmanns Mmt allerdings ist ein Nachbau eines Instruments aus dem ägyptischen Museum in Berlin, aus der Zeit Tutanchamuns um 1300 v. Chr.

Beim Duett merkt Steinmann, dass sie beide exakt dieselben Töne spielen: «Die 3300 Jahre zwischen der Mmt-Zeit und der jetzigen Arghoul-Zeit waren weggeschmolzen.»

Bei aller Liebe zum Detail, die etwa dann durchschlägt, wenn er die ägyptischen Flötenarten erklärt, verliert Steinmann doch nie die Bodenhaftung. So finden sich in den Geschichten, die er erzählt – die stets persönlich erlebte, mit Begegnungen verbundene Geschichten sind –, immer wieder die eine oder andere menschlich-allzumenschliche Wahrheit. Am schönsten wohl in der Anekdote von «AS», die seit vierzig Jahren seine Schülerin ist: «Offenbar können wir es einfach noch nicht», meint Steinmann mit einem Lächeln. Und es noch nicht zu können, das sei auch ein Trick, sich das Ende vom Leibe zu halten.



Conrad Steinmann: Drei Flöten für Peter Bichsel. Vom Zauber der Blockflöte. Verlag Rüffer & Rub, Zürich 2016. 192 Seiten, Fr. 28.90. (Der Landbote)