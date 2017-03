Mozart, «Extended Version»

Ein niederschwelliger Veranstaltungsort mit Bar und Bistro-Tischchen statt parallelen Stuhlreihen und ein Programm, zu dessen Verständnis man sich nicht vorgängig über musikhistorische Ausführungen beugen muss. Das erklärte Ziel des Festivals Klassik Nuevo in der Alten Kaserne ist es, Menschen für klassische Musik zu begeistern, die sonst den Konzertsälen fern bleiben. Dem jungen Musikerpaar Sira Eigenmann und Srjdan Vukasinovic nimmt man es ab, dass sie es ernst meinen mit diesem Engagement. Denn sie greifen nicht nur zum Telefon, sie steigen auch selbst in die Hosen, verteilen Flyer und spielen selbst mit: Die Geigerin als Teil des Klassik Nuevo Orchestra, der Akkordeonist in wechselnden Formationen, insgesamt nicht weniger als viermal.

Ein Geigenvirtuose, der auch singt und pfeift

Das Festival, das am Wochenende zum zweiten Mal stattfindet, ist gut unterwegs. Nun konnte Vukasinovic einen Virtuosen für den Anlass gewinnen, der genau die Öffnung verkörpert, die er selbst anstrebt: Der französische Geiger Gilles Apap wechselt mit grosser Leichtigkeit von Mozart zum Blues und von Ravel zur Zigeunermusik und zum Swing. Und wenn es sein muss, singt und pfeift er auch noch dazu. So flexibel sind klassisch ausgebildete Musiker nicht immer.

Dass das nicht allen gefällt, kann man etwa den Gesichtern der Sinfonia Varsovia ablesen, die Apap in einem Youtube-Film im dritten Violinkonzert von Mozart begleitet: wenn der Geiger in der Kadenz alle Register zieht, reagieren die Musikerinnen und Musiker teils amüsiert, teils mit versteinerten Mienen; eine Kritikerin schrieb, Apap wäre vielleicht lieber Rockstar geworden. Doch der geht vor allem mit Humor an die Sache. Mit seiner Offenheit, die echt ist und nicht das Resultat eines Marketingkonzepts, hatte der 1963 geborene Musiker 1985 beim Yehudi Menuhin Festival einen ersten Preis gewonnen.

Abschweifungen und Improvisationen

Mozart mit «kleinen Abschweifungen in den Jazz, die Gypsi-Musik und Folklore» steht am Samstag auf dem Programm, wenn Apap zusammen mit dem Klassik Nuevo Orchestra, mit Vukasinovic und dem Klarinettisten Matthias Müller auftritt. Bereits am Freitag kommt es zum Gipfeltreffen der Virtuosen: Apap, Vukanisovic und der Lautenist Taylan Arikan spielen und improvisieren. Am Sonntag folgt schliesslich das Finale mit dem Kammerchor und Jugendchor des Konservatoriums unter der Leitung von Christoph Bachmann, dem Klangkünstler Andres Bosshard, dem Klassik Nuevo Orchestra und, natürlich, Vukasinovic. Als Appetitanreger gibt es am Samstagnachmittag das Rodrigo-Botter-Maio-Trio im Kafisatz (14 Uhr, Altstadt) und am Sonntagmorgen das Duo Vukasinovic/Müller im Werkstatt-Laden (11 Uhr, Wylandstrasse 26).



Fr-So, 24.-26.3., Alte Kaserne. Fr/Sa 20 Uhr, So 19 Uhr. (Der Landbote)