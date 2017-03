Münzen, Marzipan und Lieder aus der Ferne

Als die Hunnen im 4. Jahrhundert Gebiete im heutigen Afghanistan, Pakistan und Nordindien eroberten, assimilierten sie sich schnell und übernahmen die dort vorhandene Hochkultur, statt sie zu zerstören. Für Benedikt Zäch, Leiter des Münzkabinetts, ist dies ein Beispiel für eine «Vermischung der Kulturen», die man vergleichen kann mit ähnlichen Vorgängen in der heutigen Zeit. Zum Abschluss der Ausstellung «Das Antlitz des Fremden – Münzen der Hunnen und Westtürken in Zentralasien» bietet das Münzkabinett am Sonntag, 9. April, einen «Migrationstag» mit Familienprogramm an.

Einzigartiges Quellenmaterial

Bis vor dreissig Jahren seien Münzen die einzigen überlieferten Quellen gewesen, die von jener «produktiven Kulturvermischung» zeugten, sagt Zäch. Seither seien archäologische Funde und wenige Urkunden dazu gekommen. Die ausgestellten Münzen – die zu einem grossen Teil aus dem Berner Historischen Museum stammen – zeigen, dass die Eroberer die vorhandenen Münzprägungen übernahmen und mit eigenen Symbolen ergänzten.

Drei Sprachen – das Baktrische, das ist eine iranische Sprache in griechischer Schrift, und zwei Formen des Sanskrit – sowie Bildmotive persischer und buddhistischer Herkunft mischen sich mit Merkmalen, die typisch für die Hunnen sind. Auffällige Merkmale der abgebildeten Herrrscher sind die hohen, deformierten Schädel – ein Schönheitsideal des Adels – und vor allem die Stammessymbole, sogenannte Tamgas, die teilweise auf chinesische Schriftzeichen zurückgehen könnten.

Ob die Bevölkerung insgesamt die «Kulturvermischung» mitgemacht habe, darüber würden die Quellen keinen Aufschluss geben, sagt Zäch. Dass die Münzen jedoch im Alltag verwendet wurden, lässt sich daran ablesen, dass von wertvollen Gold- und Silbermünzen bis hinunter zu kleinen Kupfermünzen mit geringem Materialwert eine differenzierte Palette an Zahlungsmitteln vorhanden ist. Bis zur islamischen Eroberung im 9. Jahrhundert blieben die Hunnen in Zentralasien tonangebend.

Die Ausstellung im Münzkabinett geht auf eine Schau des Wiener Numismatikers Michael Alram 2012 im Kunsthistorischen Museum Wien zurück; Alram hat auch den von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Katalog verfasst.

Chor mit Flüchtlingen

Der «Migrationstag» bietet nebst Führungen unter anderem einen Entdecker-Parcours für Kinder in und um die Villa Bühler und ein Konzert auf orientalischen Instrumenten. Zu einem Auftritt kommt auch das Chorprojekt «Singcontakt»; dieses ist im Umfeld des Durchgangszentrums Deutweg entstanden, Flüchtlinge und Quartierbewohner singen gemeinsam «Lieder aus der Ferne». Ausserdem können Kinder unter Anleitung Marzipan selber herstellen; diese Köstlichkeit stammt ursprünglich aus dem Orient und ist im Mittelalter über die Araber nach Europa gekommen.



«Migrationstag»: Sonntag, 9.4., 12 bis 17 Uhr. Villa Bühler, Lindstr. 8. Ausstellung «Antlitz des Fremden»: bis 9.4. Öffnungszeiten: Mi/Do und Sa/So 14-17 Uhr. ()