Musikfestwochen komplett in den Sommerferien

Bekannt ist das Datum schon seit vier Monaten: Wie immer am Ende des Festival informierte der Verein Musikfestwochen Ende August über die Durchführung der nächsten Ausgabe. Nur ist es da niemandem aufgefallen, dass das Datum eine einschneidende Änderung bedeutet: Die Musikfestwochen 2017 finden vom 9. bis 20. August statt. Damit wird mit einer langen Tradition gebrochen. Denn das Festival fällt nun komplett in die Sommerferien. Diese Woche wurden die Anwohner der Steinberggasse informiert.Das könnte manche Ferienpläne durcheinanderbringen. Jahrzehntelang markierte der zwölftägige Anlass, der jeweils das Leben in der Altstadt dominiert, den Übergang von den Ferien in den Alltag: Stets fielen die ersten fünf Tage auf die letzte Ferienwoche, der ganze Rest liess einen dann mit der Leichtigkeit eines lauen Sommerabends wieder in die Arbeitszeit zurückgleiten.

Viele Anbieter – höhere Gagen

Als Grund der Verschiebung nennt Co-Geschäftsführerin Laura Bösiger die Konkurrenz unter den Festivals. Damit ist vor allem das Zürich Openair gemeint. Der Grossanlass in Rümlang fiel bisher zeitlich mit dem letzten Wochenende der Musikfestwochen zusammen.

Es geht bei der Verschiebung aber nicht darum, mehr Publikum anzuziehen. Die Musikfestwochen konnten regelmässig Rekorde verbuchen, auch dieses Jahr kamen 50000 Besucherinnen und Besucher. Vielmehr treibe die Konkurrenz der Festivals die Gagen in die Höhe, erklärt Bösiger. Den Musikfestwochen stehen für zwölf Tage Festival eine halbe Million Franken für Gagen zur Verfügung. Zahlungskräftigere Anlässe könnten für ein einziges Wochenende viermal soviel ausgeben. Weil die meisten Konzerte kostenlos sind, lassen sich höhere Gagen auch nicht auf die Besucher abwälzen.

Allerdings dürfte die Verlegung auch ein Risiko darstellen, falls die Leute nicht bereit sind, ihre Ferienplanung am Festival auszurichten. Denn die Musikfestwochen sind auch am Getränkeumsatz auf der Gasse finanziell beteiligt. Die Tradition des Beginns Mitte der letzten Ferienwoche hatte nun zwanzig Jahre lang Bestand. Bis 1995 lag der Beginn in der Regel ausserhalb der Sommerferien. ()