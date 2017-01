Nahe beim Publikum

Mit 15 Jahren schob Ursula Bienz im Theater bereits die Kulissen umher, bald darauf bekam sie einen Hausschlüssel. Damit war sie angekommen «im Königreich». So nennt sie es selber, mit Hinweis auf das Gittertor, mit dem sich der Eingang zur Marktgasse 25 abschliessen lässt. «Da war ich stolz und glücklich, dass ich mitmachen durfte. Damals gab es noch nicht viele Schlüssel.» Seit 2001 leitet die heute 56-Jährige das Marionettentheater im ersten Stock des Waaghauses, mit den «Winterthurer Marionetten» spielt sie selbst und führt manchmal auch Regie.Zwei Drittel der Aufführungen richten sich an Kinder. Da könne es um Themen wie Freundschaft oder Mobbing gehen. Doch dürfe das Theater auch einmal eine schöne Welt zeigen, die einfach nur Freude mache, sagt Bienz, das sei genauso wichtig. Für eine Inszenierung pro Jahr kreiert sie bis heute die Figuren selbst. Sie liegen und sitzen jetzt bei unserem Gespräch am Boden und auf den Gestellen im hohen Raum direkt neben der Bühne, zusammen mit Kulissen-Elementen, Broschüren, einer Drehorgel, Werkzeugen, einem Bügeleisen und allerlei Material aus Jahrzehnten Theaterarbeit. In der Mitte ein Tisch mit acht Stühlen. Von hier treten die Puppenpieler auf die Bühne, und hier können sie auch das Publikum spüren, wenn es im Vorraum auf die Türöffnung wartet. Diese Nähe ist ein Kennzeichen der kleinen Bühne.

Anregungen kamenauch von den Eltern

Das Spiel mit den Figuren hat Bienz schon immer fasziniert. Zuhause wurde mit Kasperlefiguren gespielt und zusammen mit den Geschwistern ein kleines Schuhschachteltheater fabriziert. Oder Marionetten selbst gebaut: «Oben ein Kopf aus Papier, unten ein Kleid, damit konnte vom Kajütenbett herunter gespielt werden.» Anregungen kamen vom Vater, der Lehrer war und in der Schule mit den Schülern Schweizer Sagen als Marionettentheater nachspielte, und von der Mutter, die als Logopädin auch mit «hübschen Figürli» arbeitete. Der Vater war es denn auch, der sie in das 1971 eröffnete Theater mitnahm, wo er für die «Bremer Stadtmusikanten» seine Stimme lieh. Seit da hat sie das Figurentheater nicht mehr losgelassen.

Lange war es allerdings nur ein Hobby, wenn auch eines, «das verpflichtet hat», wie Bienz sagt. Und dabei wäre es wohl auch geblieben, wenn ihr Mann Klaus Bienz nicht 1993 bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre; mit ihm zusammen hatte sie 1982 die erste gemeinsame Inszenierung erarbeitet. Der Sohn der Theatergründer Trudi und Peter Bienz würde das Theater sonst übernommen haben, sie wäre im Hintergrund geblieben.

Wichtiger Platzim Familienleben

Zu tun gab es genug. Die beiden hatten vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn, und eben erst ein Malergeschäft übernommen. Was sollte sie nun tun? Ursula Bienz entschied sich für das Theater. Das Knowhow dafür hatte sie sich angeeignet, die Leidenschaft dafür besass sie seit jeher. Und vom Gros des Publikums hatte die gelernte Kindergärtnerin auch ein Ahnung.

Nach zwei Jahren als Kindergärtnerin in den 1980er Jahren hatte sie sich aufgemacht in Richtung Theaterschaffen. Im Sekretariat der Unima Suisse, der Vereinigung Figuren- und Puppentheater der Schweiz, konnte sie Neues kennenlernen und nationale wie internationale Verbindungen knüpfen.

Damit war sie gerüstet, um schliesslich 2001 von ihren Schwiegereltern die Leitung des Theaters zu übernehmen. «Das Theater nahm im Familienleben immer einen wichtigen Platz ein», sagt Bienz. Wenn sie Freiraum brauchte, um konzentriert zu arbeiten, gingen die Kinder zu Verwandten in die Ferien. Sie verbrachten aber auch viel Zeit im Theater und halfen mit, wie einst die Mutter. Alle haben heute mindestens einen Fuss im Theater, etwa als Bühnenbildnerin oder als Schauspieler und Musiker.

Welche Entwicklung hat das Puppentheater in den zurückliegenden Jahrzehnten genommen? Das Figurenspiel sei vielseitiger und offener geworden, sagt Bienz, die «Guckkastenbühne» treffe man heute nur noch selten an. Damit ist die Form gemeint, an die viele zuerst denken, mit einer kleinen, geschlossenen Bühne mit Vorhang und Figuren, die unter sich bleiben. Stattdessen sind heute die Spieler meist sichtbar, sie stehen hinter oder neben der Figur und handeln mit ihr mit. Kleine Figuren und grosse Menschen werden bewusst einander gegenübergestellt.

Die Kraft der Illusion, eine Kunst, die man lernen muss

Doch Bienz hält solche Unterschiede für nicht sehr wichtig, im Zentrum stehe so oder so die Figur. Von ihr gehe die Kraft der Illusion aus, und das glaubwürdig darzustellen – etwa wenn die Figur von der Spielerin fliehen möchte –, das sei die Kunst, auf die es ankomme. «Das kann niemand einfach so, man muss es sich erarbeiten und trainieren.»

Die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, die sich da bieten, hört für Bienz nie auf. Im Moment seien gerade grosse Figuren mit Klappmäulern angesagt. Aber auf die Grösse der Figuren komme es eigentlich nicht an, entscheidend sei die Inszenierung. Und da gebe es so viele Möglichkeiten wie Puppenspieler. Lernen kann man das in der Schweiz nur in einem privat organisierten Nachdiplomkurs, während es in Ländern wie Frankreich, Deutschland und Holland eigene Studiengänge dafür gibt.

Von dort kommen auch manche der zahlreichen Gastspieltruppen, die im Waaghaus zu sehen sind. Der Austausch mit ihnen gehört für Bienz zu den Highlights ihrer Arbeit als Theaterleiterin. Einer Arbeit, die sie im übrigen stets als Teil einer Teamleistung versteht.

Daher ist es ihr wichtig, den Preis auch stellvertretend für ihre rund zehn regelmässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen die meisten noch anderen Jobs nachgehen, und den Vorstand des Theaters entgegenzunehmen. Für seine Vorstellungen könne das Theater auf ein Stammpublikum zählen, sagt Bienz.

Das wird auch bei «Max und Moritz» das der Fall sein, dem nächsten Stück der Winterthurer Marionetten. Inszeniert wird es von Jean-Pierre Gubler, Mitglied im Vereinsvorstand. Gubler hat auch das Bühnenbild gebaut und spielt selbst, in einem Viererteam mit Ursula Bienz, Patricia Sauter und Astrid Wittinghofer. Das Marionettentheater ist ein professioneller Do-it-yourself-Betrieb (ab 25. Januar).

