Radikal und immer noch aktuell

Wie bei allen grossen Kunstwerken, so geschieht es auch hier: Die Bedeutung wächst. Sie wächst und nimmt zu im Verlauf der Zeit – über 200 Jahre sind es bei Francisco de Goya und seinen meisterhaften druckgrafischen Blättern, denen das Museum Oskar Reinhart seine aktuelle Sonderschau widmet. Lange nicht mehr gezeigt, beeindrucken sie auch bei dieser Begegnung wieder, schlagen den Betrachter mit ihrer starken, mitunter fast aggressiven Gültigkeit und ihrer jedes Mal von neuem überraschenden Modernität in den Bann. Goya, Zeitgenosse Goethes und Pestalozzis, der mit hervorragenden Schriftstellern, Gelehrten und Philosophen seiner Zeit in Kontakt stand, Goya, der zum Hofmaler des spanischen Königs und zum Akademieprofessor avancierte: Er befreite sich in seiner zweiten Lebenshälfte immer mehr von akademischen Fesseln und Vorgaben. Volksverbunden und patriotisch, zugleich aber ein Aufklärer, dem die Gedanken der Französischen Revolution entgegen kamen, wurde die künstlerische Freiheit, der subjektive Ausdruck immer wichtiger für ihn.

Alle 80 Caprichos

Ruhig und klar haben die Kuratoren Andrea Lutz und David Schmidhauser die meisterlichen Blätter des grossen Spaniers in Szene gesetzt, dieses Vorläufers kommender Avantgarden, Visionär und «rätselhafte Erscheinung» (Egon Friedell) in Zeiten des Umbruchs, der kriegerischen Auseinandersetzungen, der dekadenten und korrupten Politiker, einer ebenso verknöcherten wie machthungrigen Kirche. Auf dem warmen, satten Grau der Wände im dritten Obergeschoss kann man sie bewundern, alle auf derselben Augenhöhe: die vollständige 80-teilige Folge der «Caprichos» (1799), dazu eine Auswahl aus den «Desastres de la Guerra» (acht von 82 Blättern, 1810 bis 1820) und der «Tauromaquia» (sechs von 33 Blättern, 1814 bis 1816).

Alle stammen aus den Beständen der Sammlung, jedes Blatt ein Meisterwerk, wunderbar sprechend, auch in technischer Hinsicht – Oskar Reinhart hat die launisch kritischen und fantastischen Blätter der «Caprichos» in der Erstausgabe erworben, bei der sich die Genauigkeit der Radierung mit den malerischen Möglichkeiten der Aquatinta so unvergleichlich verbindet.

Böse, beissende Karikaturen, entblössend, fantasievoll, detailreich, viele mit deutlichen Anspielungen auf Goyas Gegenwart, auf mit Namen benennbare Politiker und Mitglieder des Königshauses, was die Interpretation manchmal zusätzlich erschwert: Sie führen uns Goyas gesellschafts-, staats- und kirchenkritische Sicht vor Augen – den Menschen in seiner Unvollkommenheit, in seiner Bosheit und Dummheit, Arglist und Uneinsichtigkeit. Der Mensch als Mangelwesen, nicht anders als viele der Institutionen, die er geschaffen hat, um andere zu beherrschen, auszubeuten oder schliesslich selbst ihr Opfer zu werden.

Das Allzu-Menschliche

Das allgemein Menschliche, Allzu-Menschliche ist es, was den heutigen Betrachter noch immer direkt anspricht, die Unstimmigkeiten, Verkehrtheiten, Dummheiten und Laster, die der Künstler ins Zentrum seiner «Launen» und «Einfälle» stellt. Wir sehen den Esel von Capricho 39 (Bild), wie er wie ein Mensch gekleidet dasitzt, ein Buch mit den Bildern seiner Ahnen aufgeschlagen: lauter Esel wie er. Ob Goya dabei nun konkret auf Manuel de Godoy anspielte, damals erster Staatsminister unter Karl IV., ein kometenhaft aufgestiegener Mann aus niederem Adel, dem man eine bis zu den Westgoten reichende Ahnengeschichte gebastelt hatte, braucht uns nicht weiter zu interessieren.

Mögen wir vor diesen Eseln oder anderen stehen, zusehen, wie eine junge Frau an einen hässlichen, froschähnlichen Mann verschachert wird, eine jähzornige Mutter ihr Kind verprügelt, weil es den Krug zerbrochen hat, oder wie die ebenso teuflische wie schweinisch obszöne Ohrenbeichte für den, der sie abnimmt, ein Surrogat von Lust bedeutet: Die Moral der Geschichte bleibt irgendwie auf der Strecke.

Denn Goya zeigt und stellt fest, aber er schlägt keine Lösungen vor. Höchstens indirekt wird mal angedeutet, dass Bildung gegen Vorurteil und Aberglaube wie überhaupt Aufklärung im Zeitalter der Aufklärung hilfreich wäre und, noch weiter gehend, vielleicht sogar mehr Verantwortung des Einzelnen, des Individuums.

Aber wie er das zeigt! Formal vollendet, fantasievoll sowieso, und in einer Tiefe und Raum gebenden Lichtregie, die einem den Atem verschlägt. So wie es einem beim Anblick der «Desastres de la Guerra», die hier nur am Rand erscheinen, noch immer die Sprache verschlägt angesichts der Desaster, des Unglücks und der Katastrophen, die der Krieg mit sich bringt – wer immer ihn auch führt und zu allen Zeiten.



Goya – Meister der Druckgrafik. Bis 30.7. Di-So 10-17, Do 10-20 Uhr. ()