Rückblick auf einen Schmerzensmann

Der 2003 verstorbene Künstler Krzysztof Pecinski hatte etwas von einem Strassenköter: struppig, eigenständig und sehr, sehr liebenswert. Man konnte nicht anders, als ihn zu mögen. Er war einnehmend und ein sanfter Kämpfer und Verkäufer seiner Kunst. In seiner Stimme und seinem polnisch gefärbten Deutsch schwang aber immer schon untergründig Resignation mit, als wüsste er, dass er letztlich ein Verlierer war.Dabei war er einer der brillantesten Maler in der Winterthurer Kunstszene der 1980er Jahre. Denn wer schon unter den hiesigen Kunstschaffenden verfügte über eine akademische Kunstausbildung wie der 1940 in Warschau geborene und 1976 in Winterthur gestrandete Krzysztof Pecinski? Wenigstens blieb sein Talent der Künstlergruppe Winterthur nicht verborgen. Sie nahm ihn bereits nach zwei Jahren auf.

Rostauto vor dem Kunstpalast

Für Furore sorgte er, als er für eine Gruppenausstellung einen rostigen VW-Käfer auf der Treppe des Kunstmuseums Winterthur deponierte. Dieser Akt war (für hiesige Verhältnisse) unerhört, und seine Malerei fiel nicht allein durch grosse Formate auf, sondern durch verstörende Motive, die zwischen KZ-Ofen und Kehrrichtentsorgungsanlagen oszillierten. Diese Bilder konnte er auch in New York verkaufen. In den 1980er Jahren erreichte sein Schaffen einen weiteren Höhepunkt. Die Kunst jener Zeit war vielfältig. Das Avantgardedenken lag in seinen letzten Zügen, Arte Povera und der Beuysche Schamanismus führten ein finales Gefecht gegen den amerikanischen Minimalismus und die Concept Art.

Irrationalismus und Archaik waren damals der Hype, sie eroberten nicht nur die Galerien und Museum, sondern inspirierten auch Pecinskis Schaffen, das nun in einer kleinen Ausstellung in der Galerie von Ulrich Harsch im Rathausdurchgang in einem eindrücklichen Zyklus mittlerer Formate ausschnittsweise vergegenwärtigt wird.

Eigene Maltechnik

Pencinski hatte seine eigene Maltechnik mit Eisenpulver entwickelt. Das graue Pulver oxidiert und nimmt einen wunderbaren Rostton an. Darauf bauen seine Bilder und ihre unheimlich expressive Kraft. Sie zeigen menschliche Figuren im Stile primitiver Malerei, verwickelt in ewige Konflikte, wobei sich das antagonistische Drama packend zwischen zeichenartigen Schemen und Fragmenten abspielt. Und ebenso eindrücklich die Darstellung der leidenden Kreatur in Form eines Tierschädels oder des Heiligen Sebastian.

Auch die biografische Variante der Tragödie thematisiert Pecinski: etwa im tragischen Gefangensein der Selbstzerstörung (durch Alkohol). Später hat Pecinski düstere Landschaftsbilder voller Pathos und Endzeitstimmung gemalt. Niemand interessierte sich mehr für diese grandiosen Tableaus tiefster Traurigkeit. Vielleicht findet sich mal ein Raum für diese Endphase.



