Schnelle Frauen in Palästina

Man könnte sie die Schlagzeilen-Länder nennen. Von ihnen hört man meist dann etwas, wenn dort eine Bombe explodiert oder Mauern gebaut werden. Nachrichten aus Libanon und Palästina zum Beispiel zeichnen ein einseitiges Bild, eines, das vergessen lässt, was es dort auch gibt: den Alltag. Der allerdings kein normaler Alltag sein kann. Das Zürcher Arab Film Festival möchte vor Augen führen, dass die arabischen Länder vielfältiger sind, als wir denken. Filmclubs in sechs Schweizer Städten beteiligen sich daran. In Winterthur zeigt das Kino Cameo am Wochenende insgesamt sechs Spiel- und Dokumentarfilme.

Spiel- und Dokumentarfilme

Im Spielfilm «Dégradé» von Arab und Tarzan Nasser unterhalten sich Frauen in einem Schönheitssalon in Gaza, während draussen die Polizei der Hamas Verbrecher jagt (So, 14 Uhr). Die Gewalt der Strasse lässt auch unter den Frauen die Spannungen anwachsen. In «L’orchestre des aveugles» von Mohamed Mouftakir aus Marokko (Sa 16 Uhr) erzählt ein 7-jähriger Junge die Geschichte seines Vaters, der als Musiker auf Festen und Hochzeiten spielt; wenn verlangt wird, dass die feiernden Frauen von den Blicken der Musiker nicht gestört werden sollen, geben sich diese als Blinde aus.

In seinem Dokumentarfilm «Yallah! Underground» stellt Farid Eslam eine alternative Musikszene in Beirut vor (So 17 Uhr). Und «Speed Sisters» von Amber Fare porträtiert ein Frauenrennteam in Palästina (So 11 Uhr). Es soll das erste im Nahen Osten sein. Gezeigt werden auch der Thriller «Al-Wadi» (Sa 18 Uhr) und der ägyptische Spielfilm «Factory Girl» (Sa 20.30 Uhr), in dem sich ein Chef in eine Näherin verliebt.

Arab Film Festival on Tour: Samstag ab 16 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Kino Cameo, Lagerplatz. (Der Landbote)