22 Jahre lang hat Rebecca Mahlzeiten zubereitet, Kinder grossgezogen, den Alltag gemeistert. Nun müsste sie sich eigentlich einen neuen Job suchen. Denn es ist keiner mehr da, der sie noch brauchte. Der Gatte brach schon vor einem Jahr auf, um sein Glück anderswo zu suchen, der psychotische Sohn ist verschollen, und Tochter Rachel macht sich bereit für den Abschlussball der Highschool und wird auch bald ausziehen; bis dahin ist Rachel den Sorgen und Ratschlägen der Mutter ausgeliefert. Diese jedoch hat eine klare Vision von der Zukunft: Sie werden alle zurückkommen. Inzwischen kocht sie schon mal «für die Familie». Sie gleicht darin den von einer fixen Idee besessenen Figuren in den Romanen von Patricia High­smith.Wie der amerikanische Autor Noah Haidle, Jahrgang 1978, in seinem Stück «Alles muss glänzen» (Originaltitel: «The Homemaker») den amerikanischen Traum der heilen Familie seziert, ist weder neu noch in seinen Folgen überraschend. Doch er findet dafür überraschende Metaphern und stellt sie wörtlich auf die Bühne. So verbindet er witzige Dialoge mit einer drastischen Komik, die an den englischen Humor erinnert, und spannt mit Anspielungen auf Literatur, Märchen und Popmusik ein weites Assoziationsfeld auf. Die Enge dieser Welt ist allerdings auch beängstigend: Die Familie ist der Ort, dem niemand entkommt. Wobei es offenbleibt, ob Rebeccas Begegnungen, aus denen das hundert Minuten dauernde Stück besteht, wirklich oder nur in ihrer Vorstellung stattfinden.

Einsam sind sie alle

Während es draussen schüttet, schwelgt Rebecca (Chantal Le Moign) innerlich weit weg in vergangenen Zeiten. Denn DJ Moby Disc hält über das Radio ihre immer noch jugendliche Wunschwelt wach. Deren Herkunft kann genau datiert werden: Es ist die Zeit des Erwachsenwerdens mit ihren Illusionen und uneingelösten Versprechen. Hier singen die Platters den 50er-Jahre-Hit «Only You» in Endlosschleife. Auch Sohn Michael (Alexander Maria Schmitt), den die Flut später in einem Walfischbauch heranträgt, ist ein Opfer der nimmermüden Liebessehnsucht seiner Mutter. Die Einzige, die in diesem Spiel normal wirkt, ist die lebensfreudige und attraktive Nachbarin Gladys (Doris Strütt), die sich in ihrer Verzweiflung über ihren asexuellen Gatten umbringt. Alle andern werden von ihren Illusionen am Leben erhalten.

Einsam sind sie alle. Aber sie bleiben korrekt und halten sich an die Regeln. Die Zeugin Jehovas (Anna-Katharina Müller) droht Rebecca die Hölle an, kann aber nicht zum Essen bleiben, weil das nicht zu ihrem Auftrag gehört. Der Serienvergewaltiger, der sich als Lateinlehrer Mr. Chalmers (Ingo Ospelt) entpuppt, muss nach missglückter Vergewaltigung und einem Kuss zurück zu seiner anämischen Frau, die er auf keinen Fall warten lassen darf. Nach dem kleinen Intermezzo ist er bereits geheilt von seiner Sucht: «Vergewaltigung, das habe ich hinter mir.» Sohn Michael geht nach dem Tanz mit seiner Mutter das Bad putzen, in dem noch das Blut von Gladysherumschwimmt. Tochter Rachel (ebenfalls von Müller gespielt), deren Begleiter von einem Hai gefressen wurde, macht dem übrig gebliebenen Bein eine Liebeserklärung. Und Rebecca fasst die Lage der Dinge lapidar zusammen: «Kaum bist du den Vergewaltiger los, kommt ein Hai vorbei.»

Berührende Momente

Genügt es unter diesen Umständen, einfach weiterzumachen, weil es das Einzige ist, das hilft, wie Rebecca in tschechowscher Manier feststellt? War das ein gutes Leben oder hat sie versagt, weil sie andere Wünsche verdrängt hat und ihre Kinder nicht vor den Gefahren der Welt beschützen konnte? Haidle stellt die grossen Fragen und verfremdet sie zugleich mit drastischem Humor – eigentlich ein halsbrecherisches Unterfangen, das aber in dieser Koproduktion des Kellertheaters Winterthur mit dem Zürcher Theater Winkelwiese und der Tuchlaube Aarau glückt (Regie: Manuel Bürgin). Weil sie die Waage hält zwischen Heiterkeit und Ernst. Und weil die durchwegs überzeugenden Darsteller immer wieder auch für berührende Momente sorgen, allen voran Hauptdarstellerin Chantal Le Moign. «Küss mich noch einmal zum ersten Mal», ruft sie ihrem endlich heimgekehrten Gatten (Ospelt) zu. Die Zeitmaschine, die es dafür braucht, existiert nur in der Vorstellung.

Alles muss glänzen:Kellertheater Winterthur. Bis 9. 10. (Landbote)