Sinfonisches Kammermusik-Duo

Dass bei einem Kammermusikkonzert für das Publikum rund vierzig zusätzliche Stühle auf dem Podium platziert werden, kommt selten vor. Das grosse Interesse am Extrakonzert vom Sonntag galt der 35-jährigen argentinischen Star-Cellistin Sol Gabetta.

Quelle: Facebook/BBC Proms

Sie trat zusammen mit dem gleichaltrigen französischen Pianisten Bertrand Chamayou auf, mit dem sie seit über 15 Jahren befreundet ist und 2015 auch ein «Chopin-Album» aufgenommen hat. Chopins späte g-Moll-Sonate, nach der Pause gespielt, überraschte im ersten Satz mit einem quasi sinfonischen Charakter und erinnerte auch motivisch an die beiden Klavierkonzerte. Chamayou zog mit seinem perlenden Spiel immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Das Cello klang im kurzen «Largo» mit seinen weit ausgreifenden Linien besonders innig.Besser noch gefiel davor die Sonate Nr. 1 von Beethoven, wo die beiden Stimmen einen Dialog führten. Das beglückte besonders im zweiten, mit «Allegro vivace» überschriebenen Satz, wo die Musik hüpfte und sprang und eine Euphorie ausstrahlte, die ansteckend wirkte. Gabetta entlockte ihrem Cello einen Klang, der an Gesang erinnerte. Das war an diesem Abend oft der Fall, fiel aber hier besonders auf.

Mit vollem Ton

In den eingangs gespielten, liedhaften «Fünf Stücken im Volkston» von Schumann hat das Klavier eine begleitende Funktion – und blieb in diesem Fall etwas zu sehr im Hintergrund. Bereits hier hatte man den Eindruck, dass das mit vollem Ton gespielte Cello ohne weiteres ein ganzes Orchester ersetzen kann. Die unterschiedlichen Stimmungen kamen gut zum Ausdruck. Der heftige und erdige, manchmal auch, im tiefen Register, fast schneidende Ton des ersten Stücks kehrte im letzten wieder; das Werk erhielt damit einen eher archaischen Charakter. Das langsame zweite Stück erinnerte mit seinen weit gezogenen Legato-Linien an Mahler.

Als Zugabe spielten Gabetta und Chamayou zwei kurze Stücke von De Falla. Zuletzt ein schnelles und effektvolles, davor ei n langsames, ganz leises und intensives – davon hätte man gerne noch mehr gehört. Alles in allem ein erfreulicher Auftritt. (dwo)