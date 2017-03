Spielen ohne Angst vor Fehlern

Chorsänger pflegen sich einzusingen. Schauspielerinnen und Schauspieler spielen sich ein. Das gilt auch für acht-, neunjährige Primarschüler, 22 sind es an diesem Donnerstagnachmittag vor den Sportferien, fünf Wochen vor der Aufführung. Sie tragen aufgeklebte Namensschilder, und es fällt auf, dass sie alle fast gleich gross sind; die Unterschiede wachsen sich erst später heraus. Ein Mädchen aus Polen, das an diesem Tag mit ihrem Vater vorbeischaut, wird problemlos integriert. «Ein paar haben noch Angst vor dem Vorspielen», erklärt Willy Germann. «Aber wenn alle zusammen spielen, habt ihr weniger Angst.» Nur schon eine minimale Verkleidung hilft: Die Kinder setzen sich Hüte oder Brillen auf.«Jedes Kind ist kreativ», sagt Germann. Allerdings bleibe die Kreativität oft verborgen, heisst es in den Grundsätzen seines Bausteintheaters; die grössten Spielbarrieren seien die Sprache, das Auswendiglernen, der Hang zur Perfektion und die Angst vor Fehlern oder vor dem Ausgelachtwerden. Mit seiner Methode möchte Germann die Fähigkeiten abholen, die die Kinder mitbringen. Entwickelt hat er sie vor vierzig Jahren; im laufenden Schuljahr arbeitet der inzwischen pensionierte Primarlehrer mit rund zwanzig Klassen in verschiedenen Kantonen. Er selber wirkt dabei nicht als Regisseur, sondern als Spielleiter, der beobachtet und moderiert.

Anfeuern statt tadeln

In spielerischer Improvisation sollen die Kinder die Angst vor dem Auftreten überwinden. Wie das geht, zeigt sich bei einem Probenbesuch im Mehrzwecksaal des Schulhauses Tössfeld. Jetzt springen alle frei in der Halle herum. «Sommer, heiss», ruft Germann, der mittendrin steht und Anweisungen gibt; schwere Klavierakkorde malen eine lastende Hitze. Dann ruft er zu dissonanten Akkorden: «Kalt, Winter». Und lobt einen improvisierten Eiszapfen, der sich selber deklariert: «Ich bin en iiszapfe, ich früüre». Was man von Germann nie hört, sind Sätze wie «Das geht nicht». Anfeuerung ist Germanns Arbeitsprinzip. Das ist durchaus wertend, aber immer im positiven Sinn. «So gut warst du noch nie, so kannst du auch eine grosse Rolle spielen», ruft er einem Mädchen zu. Dann: «Schaut einmal alle zu Mia, sie tanzt wie eine Schlange.»

Alle spielen fast alles

In der nächsten Szene bewegen sich die Kinder als Touristen durch die Halle, sie fotografieren und sprechen fremde Sprachen, darunter Albanisch, Serbisch, Englisch und Fantasiesprachen. Genau wie später in den Aufführungen. Germann wird dann vom Klavier aus erzählen und moderieren. Das A und O im Bausteintheater ist die Improvisation. Selbst die Aufführungen sind weitgehend improvisiert, auch das Publikum wird einbezogen.

In der Spielgeschichte, die als Ausgangsidee dient, geht es um einen König, der an Langeweile leidet. Wer sie ihm vertreibt, soll das halbe Königreich und seine Tochter zur Frau erhalten. Das lässt sich die Tochter nicht gefallen, sie haut ab und landet bei einer Zirkustruppe. Daraus ergeben sich viele Rollenideen, darunter die Zauberin, der Clown und der Schlangenbeschwörer, Strassenmusiker und Marktleute. Alle Kinder probieren alle Rollen. Nach einigen Stunden könne fast jedes Kind fast jede Rolle spielen, erklärt Germann.

Kultur für und mit Kindern ist angesagt. Vereine und Kulturhäuser bemühen sich um die Jugend. Das ist immer auch Selbstzweck: In zwanzig, dreissig Jahren wird der Nachwuchs hoffentlich das Publikum stellen. Zudem macht es sich gut im Portfolio. Betrachtet man das Ergebnis aus der Nähe, sind die Produktionen indessen meist von den Vorstellungen der Erwachsenen geprägt: Die Kinder hatten wohl nur auf dem Papier etwas zu sagen. Germann geht einen anderen Weg. Dabei ist er kein Linksalternativer. Er ist Mitglied im Vorstand des Musikkollegiums sowie Präsident der Winterthurer Konservatoriumskommission, zwanzig Jahre lang sass er für die CVP im Kantonsrat.

«Kinderfeindliche» Projekte

Für ein gewisses Kindertheater findet er deutliche Worte: «Kinderfeindlich» sei der «Abklatsch des perfektionistischen, professionellen Theaters», heisst es in den Theorie-Spots, die Germann in Weiterbildungskursen an Lehrpersonen und Theaterpädagogen verteilt.

Jetzt stellen sich alle auf die Bühne, schwarze Stellwände mit farbigen Tüchern deuten die Kulissen an. Germann: «Ihr seid jetzt alle faule Diener. Ich schaue auf eure Ideen.» Drei Mädchen tummeln sich auf der Treppe und hängen ab, zwei Knaben jassen, andere tippen auf ein fiktives Handy, bis der Hofmeister schreit: «Schaffe!» Darauf beginnt alles tänzerisch zu wischen, einige putzen die Fenster, und zu allem erklingt Musik, vom Klavier gespielt, von einer Bassklarinette oder vom Band.



Aufführungen: Di, 14.3., 13.45 Uhr (gekürzt) und Mi, 15.3., 19 Uhr, Mehrzwecksaal Schulhaus Tössfeld, Untere Briggerstrasse 31. Die Aufführungen sind öffentlich, eine Anmeldung ist jedoch erwünscht: bausteintheater@bluewin.ch. (Der Landbote)