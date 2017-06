Unterschiedlichste Menschen

Gastgeber gesucht

Im Herbst lanciert die Lesereihe «lauschig» in Winterthur so­genannte Sofalesungen. Das Format gebe es bereits in Zürich und Basel, schreibt «lauschig»-Organisatorin Ramona Früh in einer Mitteilung an die Medien: Dabei lesen die Autoren in einem privaten Wohnzimmer aus dem neuen Buch. Für diese Veranstaltungen, die sonntags stattfinden sollen, sind nun Gastgeber gesucht. Der zur Verfügung stehende Raum sollte 25 bis 30 Personen Platz bieten. Die erste Sofalesung ist für ­September oder Oktober geplant. Informationen gibt es hier: www.sofalesungen.ch. (dwo)