Verinnerlichte Intensität

«Wider-Wege» sind auch Wege. Sie zu gehen erfordert jedoch ein hohes Mass an Selbstreflektion, Intelligenz und Risikofreude. Max E. Keller ist ein echtes Urgestein der hiesigen Avantagarde, der mit seiner Musik stets auch sozialkritisch sein wollte, nicht laut polternd, sondern mit poetischer Kraft. Die kritisch engagierte Haltung Kellers verwundert nicht, stammt er doch aus einer traditionsreichen Aarauer Druckerei-Familie, der heutigen Suter Keller Druck AG, die mit dem Zeitungsdruck auch politische Meinung verbreitete. Eigentlich war vorgesehen, dass er die Druckerei übernimmt. Stattdessen ging er früh nach Basel, um sich im Freejazz auszutoben und um dort Germanistik und Musikwissenschaft zu studieren. Musik hat er nie studiert, seine künstlerischen Wurzeln liegen beim Jazz und in der Improvisation.

Politische Themen

Der Protest gegen soziale Ungerechtigkeit und die Ausbeutung durch die Mächtigen sind für den Komponisten Keller seit jeher zentrale Themen. Er vertonte anfangs unverblümte politische Proteste, aber auch Zeitungsannoncen und Berichte. Seine Texte waren zuweilen derart provokativ, dass sie ihm in den 1970er Jahren echte Schwierigkeiten einbrachten. Ein Beispiel dafür ist das Klavierstück «Dreiklang» (1976), das auf der Hommage-CD nun mit gesprochenem Text drauf ist. Den hatte Radio DRS einst zensuriert.

Kellers sozialpolitisches Engagement hat sich von Beginn weg auch in seiner organisatorischen Initiative für die Freie Musikszene gezeigt. 1985 wurde er Präsident des experimentierfreudigen Winterthurer «Theaters am Gleis», das er bis 1993 leitete und wo er Konzerte mit Jazz und mit zeitgenössischer Musik programmierte. Seine originellen «musica aperta»-Konzerte sind bis heute ein Treffpunkt der bedeutendsten Schweizer Avantgarde-Künstler; seit Kellers Austritt aus dem «Gleis» 2014 finden die Konzerte im Alten Stadthaus und in der Villa Sträuli statt.

Den Stereotypien ausweichen

Zum Komponieren kam Keller über die Improvisationskonzepte, die er für seine Ensembles schrieb. Mit der Zeit störten den fantasiebegabten Vollblutmusiker die Stereotypien und Raster, die sich auch in der Freien Improvisation entwickeln. Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Komposition. Viele Ideen, die Keller beim Improvisieren spontan zufielen, wollte er einfach festhalten.

Dafür besuchte der eigenwillige Student der Musikwissenschaft bereits 1969 den Kompositionsunterricht bei Hans Ulrich Lehmann. Wie Lehmann schreibt auch Keller eine eher verhaltene, leise Musik, die zum genauen Hinhören auf Details zwingt. Der Klang erfährt dabei feine Veränderungen und Differenzierungen, die Musik entwickelt sich langsam und organisch, ohne einem Konstruktionsschema zu folgen. Verinnerlichte Intensität ist sein Ziel.

Regelmässig wurden Kellers Stücke an den Weltmusiktagen der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) aufgeführt, in deren Schweizer Ortsgruppe er sich auch im Vorstand engagierte, von 2007 bis 2010 sogar als deren Präsident. Dies brachte ihm international wichtige Kontakte. In der pulsierenden Grossstadt Berlin fühlt er sich bis heute besonders wohl, hier wird seine Musik kontinuierlich aufgeführt. Daneben hat es ihm vor allem Südamerika angetan, wo Keller mehrmals gastierte.

Ein vielseitiges Werk

Es ist ein vielseitiges Werk, das Keller vorzuweisen hat, viel Kammermusik für unterschiedlichste Ensemblebesetzungen, Solostücke, aber auch Szenische Werke bis zur Oper und Konzertantes. Das Hauptstück der Hommage-CD ist das Klavierkonzert in acht Teilen mit dem Titel «Das ganze Leben» (1989/90), eine fantasievolle, poetisch dichte Abfolge konzertanter Klaviermusik mit origineller Streicherbehandlung.

Mit dem grossen Orchester liess sich Keller Zeit, wenn man von seinen beiden Frühwerken «Grundgesetze I» und «Genesis» aus den 1970er Jahren absieht. 1995/96 entstand «Pentalog» für Kammerorchester, und im Jahr 2000 schrieb er für die Winterthurer Musikfestwochen sein Stück «25/250.orch», die Uraufführung erfolgte durch das Musikkollegium Winterthur. Sie sind auf dieser CD nicht dokumentiert, schade.

Dafür ist sein erstes Orchesterwerk, «Grundgesetze I» für grosses Orchester und 4 Sprecher (1976/77) hier festgehalten, eine widerspenstige und hörenswerte Angelegenheit.

Fehlen tut hier auch das prestigeträchtige Auftragswerk «tenuto, battuto, fulminante» (2001) für das Tonhalleorchester Zürich, das 2003 unter David Zinman uraufgeführt wurde; davon gibt es ja bereits eine aktuelle Aufnahme. Klar, dass im aktuellen Hommage-Konzert wieder ein neues Stück des umtriebigen Komponisten zur Erstaufführung kommt. Das Programm umfasst mehrere Stücke für Blockflöten, Stimme und Tonband, in denen er eigene Texte vertont hat.



Konzert: Donnerstag, 20 Uhr, Villa Sträuli, Museumstrasse 60. Um 19 Uhr werden Tonbandstücke gespielt. Doppel-CD: «Wider-Wege» (Streiffzug «Hommage»). ()