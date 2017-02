Verwandlungen im alten Ofen

Der alte Industrieofen auf dem Lagerplatz ist längst aus. Nun wird er von Lydia Wilhelm und Nicole Seeholzer neu als Galerieraum On.Off genutzt. Bereits die achte Ausstellung findet statt, aber nicht jedem Werk tat der mit Schamottsteinen verkleidete Ort gut. Und bei Ron Temperlis (Jahrgang 1975) beinahe monochromen, verschieden grossen Bildern fürchtet man zunächst sogar, das Steinfutteral könne sich als Killer entpuppen. Ohnehin ist man beim Betreten des gewölbten Raumes nicht ganz sicher, ob die aktuelle Ausstellung schon fertig eingerichtet sei.

Lockere Zufälligkeit

Das einzige Grossformat Temperlis steht auf Vierkanthölzern auf dem Boden und ist an die Stirnwand gelehnt. Die übrigen fünf Arbeiten sind auf dem Mauerabsatz in unregelmässigen Abständen angeordnet. Diese lockere Zufälligkeit verbreitet eine Atmosphäre des Improvisierten und Unfertigen. Man wünschte sich statt des Industrie-Grooves einen White Cube für Temperlis sehr ruhige Tempera- und Gouache-Bilder. Man möchte sie retten und vor weissem Hintergrund sehen.

Doch dann geschieht das Unerwartete. Die ockerfarbene Oberfläche, die durch lineare Spalten in unregelmässige Flächen aufgeteilt ist, beginnt im Auge zu wirken, insistiert und verbündet sich mit dem Fluss der Gedanken, angeregt auch durch die Aussage Temperlis, dass die Leinwände seit Jahren in seinem Atelier stünden und er immer wieder daran arbeite, Schicht um Schicht auftrage und diesen Prozess als ein Erinnern verstehe.

In seiner letztjährigen Ausstellung im Atelier Alexander erschienen die Erinnerungsspuren in der Form anekdotischer Veduten und waren in ihrer nostalgischen Färbung leicht konsumierbar. Ganz anders nun die stumpfen kartonbraunen Flächen im On.Off. Sie haben lassen sich auch als Verweigerung interpretieren.

Da wird im geduldigen Malakt auch gegen den Zeitgeist gearbeitet, gegen den schnellen Schnitt und das unheimliche Tempo der Medien, oder gegen die digitale Bilderflut gekämpft und schliesslich die monochrome Leere als Projektionsfläche verteidigt – alles symbolische Handlungen, bei denen man nicht weiss, ob man sie nun für heroisch oder donquichottisch halten soll.

Verwandlung mit Mehrwert

Vom Zürcher Künstler Andreas Marti (Jahrgang 1967) sind die Resultate seiner Performance zu sehen: kleine emaillierte Metallplatten. Anlässlich der Vernissage hat er sie mit einem Brenner erhitzt und dabei das aufgetragene Pulver zum Schmelzen gebracht. Marti interessiert sich generell für die Transformation von Metall unter der Zufuhr von Energie. In diesem Falle schmilzt das trockene Emailpulver und nimmt eine neue Färbung und Materialität an.

Im Setting der Kunst, zumal in diesem eingewölbten ehemaligen Brennofen, denkt man Alchemie. Aus dem nüchternen physikalischen Vorgang wird eine Verwandlung mit auratischem Mehrwert. Die Aktion ist die dritte unter dem Titel «The Proof Of the Pudding Is the Eating». Na dann Mahlzeit. (Landbote)