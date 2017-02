Visionen für das Velo

Im Gegensatz zum Auto, das unsere Strassen dominiert und als selbstfahrendes Auto gegenwärtig Visionen produziert, scheint das Velo mehr oder weniger nichts als das zu sein, ein Velo eben, etwas Alltägliches. Nur ein kleiner Teil der von der Stadtbevölkerung zurückgelegten Wege erfolgt tatsächlich mit dem Velo. 13 Prozent sind es in Winterthur, 16 in Basel, nur sechs in Zürich, gar nur drei in St. Gallen. 36 Prozent der Wege werden in Winterthur mit dem Auto zurückgelegt.Die schön gestaltete Ausstellung «Bike – Design – City» im Gewerbemuseum wirft einen Blick auf Gegenwart und Zukunft des Velos. Und sie zeigt auch, welches Design-Potential in diesem schnellen und sicheren Fortbewegungsmittels steckt.

Das Radfahren erlebe seit einigen Jahren ein Comeback, eine Trendwende sei im Gang, heisst es. Die Fahrradwege von Winterthur begleiten die Besucherinnen und Besucher in Form des roten, rutschfesten Original-Fahrbelags durch die Ausstellung, hergestellt von einer Winterthurer Firma. Er ist auch ein Symbol für die selbständige Rolle im Verkehr, die das Velo in den Augen der Stadtplaner zunehmend spielt.

Vorbild Kopenhagen

Den Massstab liefert das «Fahrradparadies» Kopenhagen. 45 Prozent aller Wege zur Arbeit und zur Schule gingen 2015 auf das Konto des Velos, 2025 sollen es 50 Prozent sein. Radwege sind hier nach Möglichkeit drei bis vier Meter breit. Stadtentwickler machen sich heute generell vermehrt Gedanken über eine Sicherheit und Hindernisfreiheit gewährleistende Infrastruktur, zwei Wünsche, die von den Velofahrern am häufigsten genannt werden. Eine Vision hat sich der Stararchitekt Norman Foster für London ausgedacht: Eine regelrechte Fahrradautobahn dort, wo noch Platz frei ist, also in der Höhe, auf Stützpfeilern über der Eisenbahn. Realisiert wird diese Idee aufgrund der hohen Kosten kaum, trotzdem können solche Bilder Energie frei setzen. Dass die Realisierung aber nicht nur eine Kosten-, sondern auch eine Willensfrage ist, demonstriert wiederum Kopenhagen. 15 bis 20 Millionen Euro werden dort pro Jahr für Radwege ausgegeben.

Was für das Auto recht ist, ist für das Velo billig: Dem Image des alltäglichen Gebrauchsgegenstands rücken Designer zuleibe. Über die simple Basis – zwei Räder und ein stützendes Dreieck – hinaus sind viele Variationen und Gestaltungen denkbar. Die «Stangen» dürfen auch einmal gekrümmt und aus Holz, Fiberglass oder Bambus sein, die Sattelstange kann fehlen, die diagonale Querstange durch ein Spannkabel ersetzt sein, mit dem sich das Velo auch abschliessen lässt. Der Nachteil der exklusiven Modelle, die in der Ausstellung zu bewundern sind: Sie gehen ins Geld. Diverse Accessoires dienen ebenfalls dazu, das Fahrrad zum Objekt eines Lifestyles zu machen.

Alle Details an einer Wand

Auch das praktische Potential des Fahrrads ist noch nicht ausgeschöpft. Erfolgversprechend sind etwa sogenannte Cargobikes für den Transport von Lasten. Fünfhundert verschiedene Modelle existieren in Europa, hergestellt werden sie vor allem in Deutschland, Holland und Skandinavien. Sie werden nicht nur von Kurieren und Lieferdiensten – unter anderem auch von DHL – eingesetzt, sondern auch von der Bevölkerung. 25 Prozent der Familien in Kopenhagen sollen bereits im Besitz eines Cargobikes sein. Ein Elektromotor kann den Einsatz entscheidend erleichtern. Ausgestellt sind auch Faltvelos sowie E-Bikes, bei denen der Trend hin zu immer leichteren Modellen geht, bei denen der Motor gut versteckt ist.

Neben den ganz grossen Ideen widmet sich die Ausstellung auch den Details. An einer Wand finden sich alle Einzelteile eines Fahrrads, bis hinunter zu Speichen, Schrauben und Schräubchen. Das alles braucht es also, damit man sich auf ein Velo schwingen kann.

Fantastischen Fahrrädern begegnet man in den Bleistiftskizzen, die der italienische Designer Gianluca Gimini von Zufallsbekanntschaften anfertigen liess. Von einigen hat Gimini dann auch Modelle gebaut – mit den meisten könnte man nicht fahren, es sind humorvolle Design-Scherze, die die Funktionalität des Fahrrads bewusst machen, indem sie sie ins Gegenteil verkehren.



Gewerbemuseum Winterthur, Kirchplatz. Bis 30.7. Di-So 10-17, Do bis 20 Uhr. Diverse Veranstaltungen. ()