Wilder Kater, kreischende Riffs

Im Gaswerk vor fünfzehn Jahren. Dann 2009 an den Musikfestwochen. 2011 wieder im Gaswerk. Und jetzt am Dienstag im Salzhaus: Der kanadische Rockmusiker Danko Jones ist in Winterthur ein regelmässiger Gast und ein gerngesehener, ziehen seine Auftritte doch jedesmal wieder ein grosses Publikum an, und seine Shows sind immer erinnerungswürdig. Danko Jones ist ein Garant für einen schweisstreibenden Abend, für kreischende Gitarrenriffs und für ein Selbstbewusstsein, das auch in der Rockerszene weitherum seinesgleichen sucht.

Trocken und kompromisslos

Zwischen den Songs schmeisst Danko Jones gerne grosszügig mit aufgeblasenen Reden um sich – «I am Danko Jones and I am delicious» –, reduziert hingegen kommt seine Musik daher, sie ist peitschend, trocken und kompromisslos. Danko Jones spielt Rock’n’Roll und er spielt ihn laut und gut und zumeist in einem halsbrecherischen Tempo. Eine Drei-Mann-Besetzung mit Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug reichen aus für diesen energetischen Power-Rock, der insbesondere bei Live-Auftritten zum Tragen kommt.

Die kanadische Band, die sich nach dem Sänger benennt, gibt es seit 1996. In den ersten Jahren fokussierte sich die Band auf das, was sie heute noch auszeichnet: Sie spielte Konzerte. Agenturen oder Manager oder professionelle Aufnahmen wurden als striktes Tabu behandelt. Erst 2001 wurde ein erstes Album eingespielt, eines, das sehr gut ankam und der Band die Türen zu Tourneen rund um den Globus und damit auch nach Europa öffnete.

2003 spielten Danko Jones zum ersten Mal in Winterthur. Im Gaswerk liess die hierzulande noch weitgehend unbekannte Band eine baffe Menge zurück, die dann aber langsam aus der Schockstarre erwachte und sich sehr begeisterte zeigte. Danko Jones kamen, sahen, räumten ab, so dass sie acht Jahre später wieder im Gaswerk sogar an einem Sonntag das Haus fast ganz zu füllen vermochten.

Konstanter Hard Rock

Ihr Stil ist irgendwo zwischen Motörhead und AC/DC anzusiedeln, sie spielen Hard Rock mit Elementen und der Attitüde des Punk, mit dem donnernden Unterbau des Heavy Metals und in den wenigen ruhigen Momenten mit einer Liebelei mit dem Blues.

Anfang März veröffntlichten Danko Jones ihr achtes Album «Wild Cat», ein weiteres Album mit verlässlich konstantem Qualitätsniveau und Nachfolger ihres bislang erfolgreichsten Werks «Fire Music2. Überraschungen birgt die Platte wenige, aber auch keine Enttäuschungen.

Bandleader Danko Jones geht auf bewährte Art musikalisch wieder mit dem Kopf durch die Wand, er schreit, er keift, er tobt, nur um dann vom Punk mühelos den Bogen zum Blues zu schlagen und sich als unwiderstehlicher Rock’n’Roll-Prinz mit diabolischem Lächeln zu inszenieren. «Revolution (But Then We Make Love)» heisst ein Song. Es könnte der Slogan des Sängers sein.

Dass Danko Jones auch nach zwanzig Jahren des Musikmachens nicht ans Aufhören denken kann, macht er im ersten Stück des Albums ebenfalls gleich klar: «I gotta rock» bellt er ins Mikrophon – «Ich muss rocken». Zum Glück, möchte man sagen.



Live: Dienstag, 19 Uhr, Salzhaus, Untere Vogelsangstrasse 6. CD: Wild Cat (AFM Records). ()