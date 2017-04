Witze, die den Horizont erweitern

Seine Figuren sind entweder dünn und lang oder kurz und dick, sie tragen manchmal fantastische Frisuren und haben immer lange Nasen. Mit seinem reduzierten Zeichenstil hat sich Nicolas Mahler im ganzen deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht, vor allem dank regelmässigen Beiträgen in Zeitungen wie «NZZ am Sonntag», «Die Zeit» und «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Bescheidener Skeptiker

Der Künstler mit Jahrgang 1969, der sich «Comic-Zeichner», dann wieder «Humorist» nennt, gibt sich in Interviews als bescheidener Skeptiker und reiht gerne Understatements aneinander. Vorbehalte hat er auch gegen Journalisten, die ihm immer dieselben Fragen stellen: An erster Stelle «Zeichnen Sie absichtlich so schlecht?», gefolgt von «Woher nehmen Sie die Ideen?» und «Wie lange haben Sie daran?». Und natürlich auch: «Können Sie davon leben?». Seinen Stil, eine Kombination aus Melancholie und absurder Komik, wendet er in seinen Cartoons, Witzen und Kurzgeschichten sowie seit einigen Jahren auch in seinen «Graphic Novels» an. Diese bieten eine zeichnerische Sicht auf bekannte literarische Werke wie Thomas Bernhards «Alte Meister» und Robert Musils Roman «Der Mann ohne Eigenschaften».

«Na, wie wars im Paralleluniversum?» «Das hast du mich dort schon gefragt.»



Bei Letzterem eignet sich dafür etwa der Fall des Sexualmörders Moosbrugger, der bei Mahler als tief liegende Halbkugel auf kurzen Beinen und mit weit vorgeschobenem Unterkiefer in Erscheinung tritt. Und natürlich die Idee, eine «grosse Idee» zu verwirklichen, die am Vorabend des Ersten Weltkriegs einflussreiche Kreise der Habsburgermonarchie umtreibt: Mahler verleiht der Leere, von der die Würdenträger im hohen Saal umgeben sind und die die Leere in ihren Köpfen spiegelt, einen unverwechselbaren Ausdruck. Dabei spielt auch die – meist ebenfalls knapp gehaltene – Sprache eine wichtige Rolle: «Es ist ganz wundervoll, neue Ideen oder, wenn es erlaubt ist zu sagen, überhaupt erst Ideen in Machtsphären zu tragen!», meint anlässlich der «grossen Sitzung» ein Herr mit Melone und Aktenmappe zum Protagonisten des Romans. Es ist der längste Satz in Mahlers Musil-Buch.

Ernst und Unernst

Besonders gut funktioniert die Verbindung von Sprache und Bild in den Witzen, von denen einige auf Mahlers Website aufgeschaltet sind. Fragt die Frau ihren eben nach Hause kehrenden Mann: «Na, wie wars im Paralleluniversum?» Die Antwort: «Das hast du mich dort schon gefragt.» Oder sie sagt zu ihm: «Ich habe deine zweite Meinung satt, Hermann», wobei sich der Überdruss der Sprecherin und die Absurdität der ­Situation gleichermassen in der Figur des Angesprochenen manifestieren, der mit zwei Köpfen ausgestattet ist. Mahlers Szenen erschöpfen sich nie in den Pointen, sie führen über das Dargestellte hinaus und erweitern den Horizont. Auch zwei Gedichtbände sind erschienen.

Er sei jemand, der sich selber genau beobachte, sagt Mahler über sich selbst. Und: Er nehme sich teilweise allzu und teilweise überhaupt nicht ernst. Wie sich das konkret auswirken kann, zeigt seine Reaktion auf den Preis der Literaturhäuser, den er 2015 an der Leipziger Buchmesse bekam. Mahler sieht offenbar vor allem die Bedeutung des Preises für den Buchhandel, was er im Gespräch mit dem Fernsehsender 3sat mit Sarkasmus kommentierte: Vor ihm habe ein Lyriker den Preis ­bekommen, jetzt also ein Comiczeichner, da seien wohl beim nächsten Mal Gebrauchsanweisungen an der Reihe.

Ausblick aufs Alter

Das Bistro der Alten Kaserne zeigt ab heute seinen neuen Comicband «In Zukunft werden wir alle alt aussehen», den der Autor an der Vernissage selbst vorstellt. Auf rund 60 Seiten geht Mahler darin den Besonderheiten des ­Seniorenlebens nach, das uns alle erwartet.

Vernissage: Heute 19 Uhr, Bistro der Alten Kaserne, Technikumstrasse 8. Bis 5.5. www.mahlermuseum.com (Der Landbote)