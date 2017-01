Zuerst mal frühstücken

Das Imperium befindet sich in den letzten Zügen. Die Germanen stehen vor Rom, der Staat ist bankrott, die römischen Soldaten sind zum Feind übergelaufen. ­Alles noch kein Grund, auf das Frühstück zu verzichten, findet Romulus, seit zwanzig Jahren Kaiser, passionierter Hühnerzüchter, Zyniker und Genussmensch. Seit dem Amtsantritt pflegt er auf dem Landsitz in Campanien seine gleichförmigen Tage zu verbringen. Gestört fühlt er sich nur von Ehefrau Julia («Romulus, du musst sofort ­etwas tun, sonst sind wir verloren!») und zwei Ministern, die ihrem Chef eine Hiobsbotschaft nach der andern bringen und unbedingt das Reich retten wollen – eine zum Hysterischen neigende Haltung, die nicht besonders ­gesund ist. Denn die Nachrichten sind immer schlecht, es liegt in ihrer Natur. «Though the news was rather sad, well I just had to laugh» (Obwohl die News traurig waren, musste ich lachen), singt John Lennon 1967 im Beatles-Song «A Day In the Life».

Dürrenmatt hat gerade wieder Konjunktur, seine Werke versprechen in den zurzeit herrschenden unübersichtlichen Verhältnissen ein wenig Übersicht und Sinn. Gerade wurde in St. Gallen sein letzter Roman «Durcheinandertal» auf die Bühne gebracht, eine nicht über ­alle Zweifel erhabene Parabel, in der die Schweiz als mafiöse Bananenrepublik erscheint.

Seine schon damals erfolg­reiche Komödie «Romulus der Grosse» schrieb Dürrenmatt drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs; 1964 erstellte er eine neue Fassung. Mit seiner Untergangsstimmung scheint das Stück sehr geeignet, der Gegenwart einen Spiegel vorzuhalten. Dreimal wurde es seit 2015 inszeniert, in Weimar, Göttingen und am Zürcher Theater Neumarkt. Das Deutsche Theater Göttingen zeigt es nun in Winterthur und bleibt dabei nahe am Text.

Die Krux aktueller Deutungen

Mit Dürrenmatt wird es gewiss nicht langweilig; unzählige Aufführungen seiner «Physiker» ­belegen den nachhaltigen Erfolg seiner Komödien. «Romulus der Grosse» enthält zudem erstaun­liche Sätze, die von heute sein könnten. Etwa die nicht von der Hand zu weisende Beobachtung, dass in der Welt letztlich nur das Geld zähle und es nur eine Alternative zum herrschenden Gesellschaftssystem gebe: «Wir müssen zwischen einem katastrophalen Kapitalismus und einer kapitalen Katastrophe wählen», formuliert Romulus. Und votiert für das Letztere. Und das zusammen­krachende Imperium wäre wohl auf die Krise der EU zu beziehen: So jedenfalls las man es in deutschen Kritiken.

Regisseur Matthias Kaschig verzichtet auf explizite Deutungsangebote und zusätzliche Comedy-Effekte. Zu Recht. Denn Dürrenmatts Dialoge und Situationskomik sind schon lustig genug. Und bei allen Bezügen zur Gegenwart, die jeder selbst herstellen kann, sind nicht sie es, die im Zentrum des Stückes stehen, eher führen sie zu Missverständnissen. Eine «ungeschichtliche historische Komödie» nennt Dürrenmatt seine Komödie, die zugleich ein theologisch-philosophisches Drama ist, wie meistens bei diesem Autor. Es ist die Verbindung von Macht und Verbrechen, die er im Sinn hat, hier und übrigens auch im «Durcheinandertal».

Absurde Verhältnisse

Hinter der Tatenlosigkeit des letzten römischen Kaisers, bei Kaschig ein verantwortungsloser Egoist, steckt Kalkül, der Kerl ist nicht so gemütlich und harmlos, wie es scheint. Seine Mission: das Weltreich für die Verbrechen bezah­len lassen, die es im Lauf seiner langen Geschichte begangen hat. Nicht als Verräter sieht er sich, sondern als «Roms Richter», der zusammen mit dem Reich untergehen will. Entweder sei er wahnsinnig oder die Welt sei es, wirft Julia ihm an den Kopf. «Ich habe mich für die Welt entschieden», erwidert Romulus.

Am Ende geht seine Rechnung nicht auf, der Germanenfürst Odoaker denkt nämlich nicht im Traum daran, ihn zu töten. Stattdessen wird Romulus «pensioniert». Letztlich ist es der Unsinn, der regiert, die Weltverhältnisse sind absurd, und das Gericht, das alles wieder ins Lot bringen ­würde, findet nicht statt.

Nicht zuletzt macht sich Dürrenmatt lustig über das Pathos der konservativen Untergangspropheten, die den Lauf der Zeit aufhalten wollen. Denn wenn ­etwas gewiss ist, dann dies: dass nichts bleiben wird, wie es ist. Die beiden Kammerdiener sehen es kommen: Diese Katastrophe wird nachhaltig sein, bald wird «so richtig dunkles Mittelalter» herrschen. Da hilft nur eines: Gelas­senheit. Darin wenigstens könnte dieser Romulus ein Vorbild sein. Denn die News, sie sind immer schlecht, es liegt in ihrer Natur.



Heute 19.30 Uhr und Sonntag 17 Uhr, Theater Winterthur. ()