«mir hei eigentlich gäng nume gschaffet»

Was für gute Literatur schlechthin gilt, gilt auch für gute Mundartliteratur: Die Handlung ist nicht die Hauptsache. Vielmehr kommt es auf den Ton und die Zwischentöne an. Im Fall von Ernst Burren, Jahrgang 1944, fällt natürlich zuerst der Solothurner Dialekt auf: «i bi dört gschtange und hat nit gwüsst / was i söu mache», liest man zu Beginn seines ersten Romans «Dr Chlaueputzer trinkt nume Orangschina» (Cosmos-Verlag). Die Zwischentöne ergeben sich aus den Meinungen, die seine Figuren zu diesem und jenem abgeben, erlebten Dingen des Alltags in der Regel, die sich im Verlauf der Lektüre zu einem unverwechselbaren Bild über Grundlegendes auswachsen. Es sind die Gedanken und Meinungen im Kopf jedes Einzelnen, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Nirgends wird dies so subtil und unaufdringlich anschaulich gemacht wie in den Geschichten von Ernst Burren.

Das Vergnügen an Vokalen und Syntax wird noch grösser, wenn man Burren selbst im Ohr hat – nicht nur wegen seines Dialekts, den man dann nicht mehr mit einem Berner Dialekt verwechseln wird, sondern auch weil Burren mit dem Singsang seiner hohen Stimme und seiner stoischen Art ein guter Vorleser für seine Texte ist, was man bekanntlich nicht von jedem Autor behaupten kann.

Burren, von Beruf Primarlehrer, lebt seit Geburt im solothurnischen Oberdorf. Mit seinen Gedichten, Erzählungen und Theaterstücken gilt er, neben dem kürzlich verstorbenen Berner Dichter Kurt Marti, als die grosse Figur die Mundartliteratur, die er erneuert und populär gemacht hat. Der neue Roman unterscheidet sich äusserlich kaum vom Bisherigen. Er ist gesetzt in Zeilenform und verzichtet auf Satzzeichen; erzählt wird aus der Perspektive von sechs Figuren in einem Dorf, darunter ein Kleinbauer, seine Frau und deren Nachbarn. Wobei ihnen der Autor hie und da auch – meist zwiespältige, in ihrer Ziespältigkeit aber sehr bezeichnende – philosophische Einsichten in den Mund legt: «wenn mir wider drvo rede / seit s bethli immer / mir hei eigentlich gäng nume gschaffet / aber das isch äuä s gschiidschte gsi / wo mir hei chönne mache / süsch hätte mir vilecht ou no afo schpinne».

Literaturpreisträger des Bundes

Zusammen mit Ernst Burren kommt Jens Nielsen nach Winterthur. Die beiden Autoren zählen zu den diesjährigen sieben, im Februar vom Bundesamt für Kultur gekürten Trägern der Schweizer Literaturpreise.

Nielsen, 1966 in Aarau geboren, liest aus dem Band «Flusspferd im Frauenbad» (Der Gesunde Menschenversand). Die meisten der 81 Texte wurden für die Sendung «Früh-Stück» von Radio SRF 2 geschrieben.

Auch diese Kurzgeschichten gehen vom Alltäglichen aus, sie tragen Überschriften wie «Garderobe», «Bewerbung» und «Kochkurs». «Bitte trennen Sie Ihre Anfälle / Der Umwelt zuliebe / Haben Sie nicht alle Anfälle auf einmal», so beginnt «Mitmachen und Trennen», in dem es dann auch noch um den Fressanfall, den Einkaufsanfall und den Putzanfall geht: «So vergeht der Vormittag im Flug». Nielsen versteht es, mit wenigen Handgriffen die Koordinaten so zu verschieben, dass sich der Leser unvermutet in einem surrealen Gelände wiederfindet, das weiterhin die vertraute Normalität zu sein vorgibt. Der Abend wird von Michael Guggenheimer moderiert.



Lesung mit Ernst Burren und Jens Nielsen: Mittwoch, 15.3., 19 Uhr, Stadtbibliothek Winterthur. Anschliessend Apéro und Büchertisch. Eintritt frei. (Der Landbote)