0,5-Promille-Grenze gilt auch für Velofahrer – aber kaum jemand hält sich daran

«Die Winterthurer Stadtpolizei hat am Montagabend einen stark betrunkenen Velofahrer kontrolliert. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,10 Milligramm pro Liter, was nach alter Messung einem Blutalkoholgehalt von 2,2 Promille entspricht», schrieb die Stadtpolizei Winterthur kürzlich in einer Medienmitteilung.

Auf den alkoholisierten Fahrer aufmerksam wurde die Polizei, weil sie von einem Passanten darüber informiert wurde, dass ein Velofahrer auf der Schlosstalstrasse immer wieder zu Boden stürze.

Ein Einzelfall? Wahrscheinlich. Aber nur was die Höhe des Blutalkoholgehaltes angeht. Denn Umfragen zeigen: Rund achtzig Prozent der Velofahrer in der Schweiz waren bis heute mindestens schon einmal leicht oder auch stärker betrunken auf den öffentlichen Strassen unterwegs.

«Gefährde nur mich selber»

Auch in der Velostadt Winterthur zeigt man diesbezüglich wenig Hemmungen. Obschon die 0,5-Promille-Grenze auch für die Velofahrer gilt, interessiert das hier kaum jemanden. «Ich fahre regelmässig alkoholisiert mit dem Velo nach Hause», sagt ein Winterthurer in einer nicht repräsentativen Umfrage des «Landboten» ungeniert.

Von Unrechtsbewusstsein keine Spur. Denn: «Das ist doch immer noch tausend Mal besser, als wenn ich mit dem Auto fahren würde», rechtfertigt er sich. Mit einem Personenwagen gefährde er aufgrund der Masse und der Geschwindigkeit viele andere Menschen auf und neben der Strasse, mit dem Velo hingegen kaum jemanden, ist er überzeugt.

Ein anderer Mann aus der Region sieht dies sehr ähnlich: «Wenn ich angeheitert nach Hause fahre, dann gefährde ich ja in erster Linie mich selber.» Die Konsequenzen eines allfälligen Unfalls müsse er nur alleine tragen. Dass durch die Folgen eines Selbstunfalls auch die Allgemeinheit oder der Arbeitgeber direkt oder indirekt mitbetroffen sein könnte (beispielsweise in Bezug auf einen allfälligen Ausfall am Arbeitsplatz oder hinsichtlich der steigenden Gesundheitskosten), will er so nicht gelten lassen.

Der Mann gibt zu, wie viele andere befragte Männer auch, dass er vor allem aus Bequemlichkeit alkoholisiert nach Hause fahre. Sein Fazit: «Das Auto kommt nicht in Frage, das Taxi ist mir zu teuer und zu Fuss das Velo nach Hause stossen, ist für mich schlicht zu weit.»

«Ein zunehmendes Problem»

In der Umfrage bekennen sich auch einige Frauen dazu, schon angetrunken mit dem Velo durch Winterthur gefahren zu sein. Insgesamt geben sie sich aber etwas selbstkritischer als die befragten Männer. Nicht wenige fahren mit einem schlechten Gewissen.

«Eigentlich weiss ich ja um die Gefahren, aber in diesen Momenten leiden wir wohl alle unter Selbstüberschätzung», sagt eine jüngere Frau, stellvertretend für viele. Und: «Wir glauben halt wohl alle, dass wir es dennoch irgendwie im Griff haben werden.»

Zumindest die schweizweit erhobenen Daten sprechen da allerdings eine andere Sprache. Die Zahl derjenigen, die ihr Velo in angetrunkenem Zustand nicht mehr im Griff haben und Unfälle bauen, steigt. Im vergangenen Jahr haben sich total 275 alkoholisierte Velofahrer bei Unfällen teils schwere Verletzungen zugezogen. Das sind über 60 Prozent mehr also noch vor zehn Jahren.

Je nach Promillegehalt nicht ungefährlich: Velofahren unter Alkoholeinfluss.

Offenbar stellt dies aber nur die Spitze des Eisberges dar. Denn nach Ansicht der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) wird nur ein kleiner Bruchteil der tatsächlich stattgefundenen Velounfälle unter Alkoholeinfluss jemals registriert und in den Unfallstatistiken aufgeführt.

Marc Bächler, Sprecher der BfU, ist überzeugt, dass die «alkoholisierten Radfahrer ein zunehmendes Problem darstellen». Sie gefährdeten sich zwar in erster Linie selbst, «es kommen aber auch immer wieder andere zu Schaden». Laut Statistik wurden in den vergangenen Jahren bei Unfällen durch alkoholisierte Velofahrer schweizweit jährlich bis zu zwanzig unbeteiligte Personen verletzt oder gar getötet.

2013: Jeder Dritte alkoholisiert

Auch die Stadtpolizei Winterthur zieht bei Verkehrskontrollen – wie eingangs geschildert – immer mal wieder alkoholisierte Velofahrer aus dem Verkehr. Jedoch meist bevor sie sich selber oder andern einen Schaden zufügen können. Trotzdem registrierte die Polizei 2016 bei immerhin 15 leicht verletzten Velofahrern – von total 130 Fahrradunfällen – Alkohol im Blut.

Allerdings sind das immer noch verhältnismässig wenig Fälle im Vergleich zum Bilderbuchsommer 2013. Damals war nach Angaben der Stadtpolizei bei jedem dritten Velounfall Alkohol im Spiel. In Winterthur lässt sich also – im Unterschied zum gesamtschweizerischen Trend – nicht generell sagen, dass die Zahl der alkoholisierten Velofahrer, die in Unfälle verwickelt sind, kontinuierlich steigt. Vielmehr scheint die Zahl der alkoholisierten Velofahrer im direkten Zusammenhang mit der Qualität des jeweiligen Sommers zu stehen.

Regelmässig Velokontrollen

Während die Stadtpolizei Basel die Zahl der Kontrollen bei den Velofahrern in den letzten zwei Jahren stark erhöht hat (siehe Kasten), sieht die Polizei in Winterthur derzeit keinen Handlungsbedarf. «Die Stadtpolizei führt regelmässig Velokontrollen durch», sagt Stephan Matt, Sprecher der Stadtpolizei Winterthur. «Dabei liegt der Fokus aber nicht zwingend auf alkoholisierten Velofahrenden.»

In diesem Zusammenhang weist die Stadtpolizei auch darauf hin, dass die Zahl der Velounfälle mit E-Bike-Fahrern – entgegen der herrschenden öffentlichen Meinung – stabil geblieben ist.

