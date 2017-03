120 Seiten – von Fans für Fans

Der Fotograf Milad Ahmadvand gibt zusammen mit dem Grafiker Mark Adam und mit Unterstützung des Fussballvereins FC Winterthur einen Bildband heraus. In Anspielung auf das Matchresultat gegen YB lautet der Titel des Buches «57» (Der FCW gewann vor zwei Wochen mit diesem Resultat nach Penaltyschiessen).

Für den Fotografen und gebürtigen Iraner Ahmadvand hat die Lancierung des Buches auch emotionale, persönliche Gründe. Denn für ihn ist das Erreichen des Halbfinals gegen den FC Basel ein ganz besonderes Ereignis. Ahmadvand flüchtete einst als 9-jähriger Junge gemeinsam mit seinem Vater vom Iran nach Deutschland. Vor 5 Jahren dann, kam er wegen seiner Frau in die Schweiz nach Winterthur. Bereits am ­ersten Tag in der neuen Stadt machte sich der grosse Fussballfan auf die Suche nach dem heimischen Stadion – und besuchte kurz darauf bei seinem ersten Spiel in der «Schützi» den damaligen Cup-Halbfinal Winterthur - Basel.

Ein sich schliessender Kreis

Mit der Neuauflage dieses Jahr schliesst sich für Ahmadvand ein Kreis. Seit jenem Cupspiel blieb er dem FCW treu, wurde einer dessen grösster Fans und begleitete den Verein fortan als Fotografen. Der Club habe ihm die Integration in die Schweiz und das Einleben in unserer Stadt enorm erleichtert, schreibt er auf facebook:

Die emotionale Liebeserklärung des Fotografen Ahmadvand an seinen Verein und seine Stadt.

Vom Buch werden nur 57 Exemplare gedruckt, die für 150 Franken verkauft werden und die man bis am nächsten Montag reservieren muss. Der komplette Verkaufserlös geht an die Nachwuchsabteilung des FC Winterthur. Damit will Ahmadvand dem Verein, der ihm nach eigenen Angaben so viel gegeben hat, etwas zurückgeben.

Alle Infos zum Buch gibt es unter: lovewinti.ch.>

Der «Landbote» veröffentlichte nach dem Cup-Viertelfinal gegen YB bereits Einblicke in das Schaffen von Milad Ahmadvand an diesem denkwürdigen 1. März.

(huy/bä)