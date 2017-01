15 Sekunden duschen

Bei den Duschen im Hallenbad Geiselweid heisst es seit kurzem auf Aufklebern: «Merken Sie etwas?» Mit den eingebauten Sparbrausen könne man den Wasser- und den Energieverbrauch halbieren.

Die Leute merken etwas – zumindest dann, wenn man sie so wie das Sportamt auf die Neuerung hinweist. Der Strahl sei schwächer, erzählt in der Garderobe einer, was beim Ausspülen der Haare störe. Beim Ausgang verteilt jemand Fragebogen; Forscher von ETH und ZHAW wollen wissen, wie wichtig Peergroups fürs Energiesparen sind, ein ­Nationalfondsprojekt. Dafür gilt es Fragen zu beantworten wie: «Möchten Sie in Zukunft das Wasser beim Einseifen abstellen?»

«Dass weniger lang Wasser kommt, muss eine subjektive Wahrnehmung sein.»



Der Strahl mag schwächer sein oder nicht, aber kommt nicht ­weniger lang Wasser als bisher, wenn man auf den Knopf drückt? Mehrere Besucher hätten den Eindruck geäussert, die Lauf­dauer sei verkürzt worden, berichtet der Mann, der die aus­gefüllten Fragebogen entgegennimmt. Sportamtleiter Dave Mischler gibt auf Nachfrage Entwarnung: Die Laufdauer ist unverändert. «Dass weniger lang Wasser kommt, muss also eine subjektive Wahrnehmung sein.» Eine spontane Messung zeigt: Rund 15 Sekunden beträgt die Laufzeit pro Knopfdruck. Beim Haarföhn ist das Sportamt grosszügiger – dieser brummt jeweils für 30 Sekunden. (Der Landbote)