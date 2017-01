35 000 Franken für ein Sport-Projekt mit integrativer Kraft

Der Verein Seen Tigers spricht von einer «Mission» und einem «sozialen Engagement». Man wolle «Heranwachsenden über Mittag eine Struktur, eine gesunde Verpflegung und einen Gegenpol zum kopflastigen Schulalltag» bieten, sagt Vereinspräsident Christoph Meili. Ebenso wolle man die Integration fördern und die kulturelle Durchmischung vorantreiben. Polysportiv ist das Angebot, zur Hauptsache aber auf Handball ausgerichtet, denn die Tigers sind ein Handballclub, hervorgegangen 2007 aus dem TV Seen und den Letten Tigers.

Auch Flüchtlinge trainieren

Christoph Meili ist nicht nur der Präsident, sondern auch die treibende Kraft hinter dem integrativen Mittagsprojekt. Seit dem Sommer schon läuft dieses als Pilotbetrieb in Oberseen einmal pro Woche. Daneben gibt es auch ein wöchtentliches Abendtraining für Flüchtlinge, abwechselnd für Männer und für Frauen.

«Jeder kann etwas für die Integration tun – wir tun es.»Christoph Meili,

Präsident Seen Tigers

Meilis nächstes Ziel ist es, das Mittagstraining für Jugendliche auf alle Stadtkreise auszudehnen und mit einem gesunden Mittagessen zu ergänzen. Und um das zu erreichen, suchen die Seen Tigers via die Crowdfunding-Plattform 100-days.net nun 35 000 Franken. Unter anderem sollen damit professionelle Junioren-Trainer bezahlt werden wie der ehemalige Champions-League-Sieger und Pfadi-Spieler Dino Bajram. Bajram musste als Profi-Handballer aufhören, nachdem ihn ein Ball voll im Gesicht getroffen hatte. Er wechselte in der Folge vom Handballfeld zuerst zu Aldi und ist heute für die Seen Tigers sowie für Meilis Firma tätig und bereitet sich auf ein Studium vor.

Meilis Idee ist es primär, Kindern und Jugendlichen eine Alternative zu bieten zum Rumhängen, sie zu begeistern für Sport allgemein: «Studien zeigen, dass es im frühen Alter nicht darauf ankommt, welche Sportart Kinder betreiben.» Und er weiss natürlich, dass Handball in der Schweiz nicht unter den Top-3-Teamsportarten rangiert. Aber er ist überzeugt: «Man kann etwas für die Integration tun – wir tun es.»

Spielertrikots und eine Gitarre

Um die Spender, die die erwünschten 35 000 Franken aufbrigen sollen, zu animieren, haben Meili und seine Kollegen alle alten Kontakte belebt. So gibt es einige Sammerstücke als Gegenwert für einen bestimmten Betrag: Ein Shirt von Patrick Bengondo für eine Spende von 450 Franken oder für den selben Betrag auch eine pinke Gitarre von Jonas Wolf. CDs und Wohnzimmerkonzerte verschiedener Musiker sind zu haben, und für 1200 Franken gibts den Traumpreis jedes Handball-Juniors: Ein Trikot von Andy Schmid, dem Schweizer Starspieler in der deutschen Handball-Liga.

Kurz nach Weihnachten waren 2000 der anvisierten 35 000 Franken beisammen und viele der Sportler-Shirts noch zu haben. Und noch ist Zeit genug: Die Sammelfrist läuft bis Mitte März.

