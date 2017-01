40 Stundenkilometer zu schnell

In der Nacht von Sonntag auf Montag führte die Stadtpolizei Winterthur an der Zürcherstrasse, stadteinwärts, in der 60er-Zone eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Autolenkender wurde mit 100 Stundenkilometern geblitzt, teilt die Polizei mit. Er wird wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln angezeigt und sein Fahrausweis wurde konfisziert. Während den rund drei Stunden waren von 182 gemessenen Fahrzeugen 36 Fahrzeuglenkende zu schnell unterwegs. (far)