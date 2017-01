50-jähriger Winterthurer vermisst

Von einem Winterthurer fehlt seit 30. Dezember jede Spur. Vermisst wird der 50-jährige Markus Eisele, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Mann wurde letztmals am 30. Dezember zirka 17:30 Uhr an der Bushaltestelle Grüze-Märkte in Winterthur gesehen.

Er wird wie folgt beschrieben: 164 Zentimeter gross, schlanke Statur, dunkelbraune, mittellange, glatte Haare; Kleidung unbekannt.

Personen, die Angaben über den Aufenthalt von Markus Eisele machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (far)