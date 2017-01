«Äxgüsi, Ihre Tür ist offen» – «Ja, ist das denn verboten?»

Schon im ersten Laden wird es ­etwas unangenehm. «Ich bin von der Baupolizei und möchte die ­Filialleiterin sprechen», sagt Heinz Wiher zur Verkäuferin im Modegeschäft Schild am Untertor. Die Vorgesetzte arbeitet gerade im ersten Stock. «Na, das kennen wir doch», empfängt sie den Leiter der Energiefachstelle, der renitente Gewerbler jährlich aufsucht. «Okay, die Türe ist offen. Das ist ja aber nicht verboten.» «Doch», entgegnet der Bau­polizist und zeigt auf das mit­gebrachte Blatt mit Auszügen aus dem kantonalen Energievollzugsordner. Da steht: «Nicht zulässig sind eigentliche Löcher in der ­Gebäudehülle wie zum Beispiel im Betrieb ständig offene Türen.» Die Vorgesetzte möchte, dass der Baupolizist sich ausweist. «Wenn Sie nicht bereit sind, das zu ändern», sagt dieser, «könnte das eine Busse zur Folge haben.»

Läden wollen Kunden nicht unnötig abschrecken

Verhängt hat Wiher eine Busse noch nie, wie er draussen auf der Strasse zur Praktikantin sagt, die ihn begleitet. «Ich möchte vor allem aufklären. Hier aber muss ich mich zumindest nochmals melden. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.» Auf Nachfrage des Journalisten erklärt die Vor­gesetzte die Geschäftspraxis damit, dass geschlossene Türen die Kunden abschrecken könnten. Zum Schutz der Umwelt habe man ja einen Luftvorhang installiert, also eine Vorrichtung über dem Eingang, die warme Luft nach unten bläst und so eine gewisse Trennung zwischen der warmen Luft im Innern und der kalten Luft draussen erreicht. «So ist es doch perfekt.» Wiher sagt dazu, ein Luftvorhang könne nur etwa 50 Prozent des Wärme­verlustes aufgrund der geöffneten Türe verhindern.

Zweite Visite, im Kleiderladen WE ein paar Schritte die Gasse hin­auf. «Ich bekomme Kopfweh, wenn die Türe den ganzen Tag geschlossen ist», erklärt die Mitarbeiterin. «Dann müssen sie stosslüften», erwidert der Baupolizist, «alles aufmachen für fünf Minuten. Dann aber auch den Warmluftvorhang ausschalten.»

«Wenn Sie Kopfweh haben, dann müssen Sie stosslüften.»



Heinz Wiher,

Baupolizist

Wiher ist es sich gewohnt, Fragen zu beantworten. Ist das wirklich verboten, oder ist es nur eine Empfehlung? «Ich arbeitete früher in Wil», sagt die Angestellte, «da war das kein Problem.» Im Kanton Zürich ist es verboten. Gilt das nur bei Minustemperaturen? «So kalt wie jetzt ist es ja selten.» Nein, es gilt während der gesamten Heizperiode. «Wenn Sie die Chefin sehen, sagen Sie ihr einen lieben Gruss von mir», beendet der Baupolizist das Gespräch. Er hinterlässt ein Exemplar des Verordnungstextes und die Visitenkarte.

Diese Firmenbesuche habe er sich selbst auferlegt, erzählt Wiher auf dem Weg zum nächsten Geschäft, er habe dazu keinen Auftrag. Dass Passanten bei ihm angerufen und Energiesünder verzeigt hätten, sei noch nie vorgekommen. Bemerken die Leute die offenen Türen überhaupt? «Viele wohl nicht, aber ich persönlich achte auf solche Dinge, und ich bin sicher nicht der einzige.»

Verkehrte Welt bei Bonita: Die Türe ist fast geschlossen, aber nicht ganz. «Die Firmenleitung will eigentlich, dass sie offen ist», sagt die Verkäuferin, «doch wir schliessen sie manchmal, weil es so kalt wird.» Mit einem Luft­vorhang würde das nicht passieren – in Geschäften mit Vorhang berichten die Beschäftigten das Gegenteil: Es sei angenehmer, wenn die Türe immer offen ist und der Vorhang eingeschaltet, sonst ziehe es jedes Mal, wenn die Türe aufgeht.

Sonderfall Weltbild: Hier hat es eine Glastüre, die zwar geschlossen gehalten wird, aber an den Rändern nicht bündig schliesst. «Das ist kein Verstoss», weiss ­Wiher, «sondern ein Defekt.» In diesem Fall fehlt ihm die gesetzliche Handhabe. Beim letzten Umbau habe man das halt so belassen, erklärt die Angestellte, und nun müsste man die ganze Fassade verändern, was aufwendig wäre. Wenn er heute einen Umbau bewilligt, verlangt Wiher automatische Schiebetüren, sagt er.

«Sie müssen verstehen, dass wir auch einmal Luft haben wollen.»



Verkäufer bei Jack & Jones

Energiesünder Nummer 5 und 6: die Modegeschäfte Nile und Only. Im letzten Fall zeigt der Baupolizist ein gewisses Verständnis: Zum Betreten des Ladens müssen zwei Treppenstufen überwunden und dann eine Glastüre geöffnet werden, das sei nicht gut gelöst. «Eine Frau mit Kinderwagen wird kaum auf die Stufen steigen und die Tür aufdrücken.» Es sei halt schon so, dass kleine Dinge die Leute hindern könnten, einen Laden zu betreten, da hätten die Geschäftsführer recht.

Minus fünf Grad, sechs offene Türen

Noch einmal stösst der Energiefachmann schliesslich auf taube Ohren – auch bei Jack & Jones steht die Türe weit offen. Als der junge Verkäufer den Telefonhörer auflegt, entspinnt sich ein längerer Dialog. «Äxgüsi, Ihre Türe müsste zu sein.» – «Warum?» – «So geht Energie verloren, und auch für die Mitarbeiter wäre es besser.» – «Aber für uns ist es ja in Ordnung so. Sie müssen verstehen, dass wir auch einmal Luft haben wollen.» – «Das verstehe ich, aber die Türe steht nun schon sehr lange offen.» – «Manchmal machen wir sie schon zu.» – «Sie müsste immer zu sein.» – «Das ist natürlich nicht so gut fürs Geschäft.» – «95 Prozent der Läden schliessen die Türen, und sie überleben auch.» – «Ja, aber wer weiss, wie gut. Wenn ich muss, dann mache ich halt zu, aber ich sehe den Sinn nicht.» – «Energie sparen.» – «Ich werde es mir notieren.»

Die Bilanz an diesem Mittwochnachmittag: minus fünf Grad, 80 Minuten Einsatzzeit, weit über 100 Läden zwischen Unter- und Obertor, sechs Verstösse, ein «Defekt» und ein bisschen Ärger. Der Baupolizist ist überzeugt: Sein Einsatz lohnt sich, auch wenn einige der ­Verantwortlichen unbelehrbar scheinen. (Der Landbote)