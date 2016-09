Alkoholisierter Lenker bei Verkehrskontrolle erwischt

Am Montagabend führte die Stadtpolizei Winterthur an der Frauenfelderstrasse in Winterthur eine Verkehrskontrolle durch.

Wie die Stadtpolizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurden im Zeitraum zwischen 21.45 Uhr und Mitternacht 74 Fahrzeuge geblitzt.

Ein Autolenker war alkoholisiert unterwegs. Ein weiterer war nicht angegurtet. Die Führerausweise hatten zwei Lenker nicht dabei. (huy)