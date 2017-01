Alles neu auf dem Lagerplatz-Platz

Wie viele Parkplätze?

Die Frage der Anzahl Parkplätze auf dem Lagerplatz hat die Arealbesitzerin der Stiftung Abendrot mehrere Jahre lang beschäftigt. Das Areal sollte möglichst autofrei, aber per Auto erreichbar bleiben. In ihrem Mobilitätskonzept sah Abendrot vor, an der Tössfeldstrasse einen 23 Meter hohen vollautomatisierten Parkhausturm mit 132 Plätzen zu bauen. Unter Androhung von Baurekursen der Nachbarn wegen Schattenwurfs, liess die Stiftung das Projekt vor einem Jahr schliesslich fallen.



Entlastung soll nun ab 2018/19 eine halbautomatisierte Tiefgarage mit 117 Plätzen beim Neubau mit Genossenschaftswohnungen bringen, am südlichen Ende des Areals. Der Parkhausturm bleibt aber offenbar eine Option: «Wir schauen in fünf Jahren, wie sich die Nachfrage nach Parkplätzen entwickelt hat», sagt Klara Kläusler, die Leiterin Immobilien bei der Stiftung Abendrot.