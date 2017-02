Alles oder nichts in der Museumspolitik

Die Steilvorlage lieferte der Kanton im November 2016 mit einer Erhöhung des jährlichen Beitrags für den Kunstverein um 700 000 Franken. Die Hälfte dieses Betrags muss nun der Winterthurer Gemeinderat bewilligen, um grünes Licht zu geben für ein neues, auf drei Häuser verteiltes Museum, das attraktiver werden soll als die bislang zersplitterten und in teils starren Bestimmungen eingezwängten Sammlungen.

Zusammengenommen würde Winterthur dann etwa über die reichhaltigste Sammlung der Schweizer Malerei von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler verfügen. Und mit dem, was an deutscher Malerei von Caspar David Friedrich bis Gerhard Richter zusammenkommt, kann man sich sogar europaweit sehen lassen.

Stoff für Diskussionen gibt einzig die Integration der Villa Flora (das sogenannte Drei-Häuser-Konzept). Gegner dieser Variante finden sich in den meisten Fraktionen im Rat. Der Stadtrat hatte sich indessen bereits im aktua­lisierten Museumskonzept von 2015 klar für die Villa Flora ausgesprochen.

Auf dem Spiel steht nicht nur die Villa Flora

Nun stellt er den Gemeinderat vor die Wahl, sich für alles oder nichts zu entscheiden. Lehnt er die Subventionserhöhung ab, ist nämlich nicht nur die Villa Flora vom Tisch, dann ist auch die Zukunft des Museums Oskar Reinhart wieder ungewiss und mit ihm der Verbleib der Sammlungen Briner und Kern.

Stimmt das Parlament zu, kauft der Kanton die Villa Flora und bezahlt aus dem Lotteriefonds 5 Millionen Franken an die Umbaukosten; private Sponsoren übernehmen 1,5 Millionen. Die Stadt muss nur eine Defizitgarantie von 1,5 Millionen leisten («Landbote» vom 4. Februar).

Die Erhöhung des städtischen Beitrags um 350 000 Franken für den Kunstverein ist nicht nur für den Betrieb der Villa Flora bestimmt, sondern auch für das städtische Personal im Kunstmuseum und im Reinhart-Museum, das der Kunstverein in einem späteren Schritt übernimmt, ferner für zusätzliche Kuratorinnen und Kuratoren sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik. Diesen Bereich will der designierte Kunstmuseums-Direktor Dieter Bitterli ausdrücklich stärken, wie er gestern betonte.

Eine Steigerung der Attraktivität und der Ausstrahlung nach aussen ist ohne Mehraufwand ­also nicht zu haben. Sind 350 000 Franken zusätzlich viel oder ­wenig für dieses Projekt? Die Antwort dürfte auch davon abhängen, wie wichtig einem das Kunstangebot der Stadt ist. Die stä­dtische Kulturbereichsleiterin Nicole Kurmann erinnerte zudem an den 2014 von der Kultur geleisteten Sparbeitrag sowie an die Schliessung des Museums Briner und Kern in der Altstadt, die eine Einsparung an Personal- und Mietkosten gebracht habe.

Wiedereröffnung nicht vor 2020

Anzufügen wäre, dass die Stadt mit der vorübergehenden Schliessung des Museums Villa Flora seit 2014 rund 100 000 Franken an Subventionsgeldern pro Jahr gespart hat. Läuft es nach dem Willen des Stadtrats, wird mit einer Wiedereröffnung der umgebauten Villa Flora etwa 2020/21 zu rechnen sein. Ersten Reaktionen der Parteien ist zu entnehmen, dass die Grünliberalen und die Piratenpartei der geplanten Subventionserhöhung kritisch gegenüberstehen. Die Vielfalt der Kultur sei auch mit zwei Häusern gegeben, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Zudem gebe es mit dem Museum Oskar Reinhart «Am Römerholz» bereits ein drittes Museum.

Das «Römerholz» gehört allerdings dem Bund und darf laut Schenkungsurkunde keine Bilder ausleihen. Nicht zuletzt in diesem Punkt würde das erweiterte Kunstmuseum durch die Sammlung Hahnloser/Jäggli gestärkt. Denn die Kapazität, Bilder ausleihen zu können, ist im heutigen internationalen Ausstellungsbetrieb ein entscheidender Faktor.

Die FDP-Fraktion begrüsst die Fortführung des «Drei-Häuser-Konzepts»; die Subventionserhöhung sei «folgerichtig» und «erfreulich günstig». (Landbote)