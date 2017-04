Als der Meermönch noch zur Tierwelt gehörte

Conrad Gessner, das war der Mann mit dem flachen Hut und dem Vollbart auf der alten grünen 50-Franken-Note. Dieser gelehrte Herr lebte in Zürich von 1516 bis 1565, und letztes Jahr feierte ihn seine Heimatstadt ganz gross. Gessner hatte zwischen 1551 und 1558 in vier dicken Büchern die Tierwelt dieser Welt vorgestellt. Zuerst die vierfüssigen lebend Gebärenden, dann die vierfüssigen Eierlegenden, die Vögel und die Wasserlebewesen. Zu diesen zählte er den Meermönch.

Gessner zweifelte, ob er den Erzählungen, die ihn erreichten, Glauben schenken sollte. Aber so wie er das sagenumwobene Einhorn in sein «Thierbuch» aufnahm, so zeichnete und beschrieb er auch den fraglichen Meermönch: Unten Fisch, oben Mönch, ein solches Wesen soll 1546 in Malmö dem Meer entstiegen sein. Extra für die Winterthurer Ausstellung hat der hier tätige Präparator und Künstler Fredi Fassnacht den Meermönch nun in voller Grösse nachgebaut.

Der Einstieg in die Ausstellung über Gessners Tierbücher ist auch auf anderen Wegen möglich. Eine Box mit Briefen und Adressen aus ganz Europa zeigt, wie weit Gessners Korrespondenznetz reichte. Ein Film zeigt den früherenWinterthurer Museumsdirektor Hans-Konrad Schmutz in der Rolle Gessners. Schmutz war massgeblich an der Ausstellung beteiligt, die 2016 im Zoologischen Museum der Uni Zürich zu sehen war.

Oder aber man sucht einen Einstieg über die äusserst genauen Zeichnungen. Gessner zeichnete und beschrieb die Tiere präzis, soweit sein Wissen reichte. Einen Schwertwal stellte er sich mit Höckern und spitzen Zähnen vor, sein Elefant hatte Plattfüsse und am Rüssel einen Schalltrichter wie bei der Trompete. Sein Gürteltier, das er nie lebendig gesehen hatte, ist erstaunlich präzis, weil ihm Zeichnungen zur Verfügung standen und ihm ein Freund einen Panzer zukommen liess. Noch genauer zeichnete er die Meerschweinchen; davon hatte er ein Pärchen geschenkt bekommen, Gessner gilt als der erste Meerschweinchenzüchter Zürichs.

Die Tierbücher von Conrad Gessner: Ausstellung im Naturmuseum bis Ende Oktober; Di bis So 10 bis 17 Uhr; Frühlingsferienwerkstatt für Kinder. (Der Landbote)