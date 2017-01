Angetrunken und ohne Ausweis am Steuer

Die Winterthurer Stadtpolizei hat am Wochenende einen 32-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der angetrunken und ohne Fahrausweis am Steuer sass. Er war einer Patrouille aufgefallen, weil er auf einem Parkplatz ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Das Testresultat lag bei über 0,3 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft, was 0,6 Promille Alkohol im Blut entspricht. (far)