Arbeit und Familie verloren

Nachgefragt

Neue Stelle nach 80 Bewerbungen

An dem Tag im letzten Juni als Hoxha Shpejtim erfuhr, dass seine Firma die Schliessung bevorsteht, sagte er: «Das tut weh». 23 Jahre lang hatte der 40-Jährige bei Bühler in Sennhof gearbeitet – zuletzt als Schichtführer, ohne je eine Lehre absolviert zu haben.



In den letzten drei Monaten hat Shpejtim rund 80 Bewerbungen geschrieben. Geholfen hat ihm dabei ein Bewerbungskurs des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV). Seit dem 1. Februar arbeitet er nun wieder, in einer kleineren Firma, die Zäune und Gitter herstellt und montiert. Mit fünf anderen ist er dort in der Produktion tätig. Der Arbeitsweg von Sennhof nach Bassersdorf sei gewöhnungsbedürftig, sagt Shpejtim, der nun mit dem Auto pendelt. «Aber ich bin einfach nur froh, wieder etwas gefunden zu haben.» Seine Frau, die ebenfalls als Schichtarbeiterin bei Bühler angestellt war, ist nun selbstständige Putzfrau. Sie geht täglich in einem Schulhaus und zweimal die Woche in einer Arztpraxis putzen.



Weniger erfolgreich bei der Suche nach einem neuen Job sind Shpejtims Schwester und ihr Mann, beide haben ebenfalls rund 20 Jahre bei Bühler gearbeitet. Auch viele andere suchen immer noch nach Arbeit. «Oft fehlt es an Ausbildung und Sprachkenntnissen», sagt Shpejtim. Er macht den Inhabern keinen Vorwurf: «Sie konnten nichts machen». Aber er verstehe die Gefühle vieler ehemaligen Arbeitskollegen. Enttäuscht, das seien natürlich alle. anb