Auch 17-Jähriger bleibt in Untersuchungshaft

Der 17-Jährige, der im Zusammenhang mit gewaltsamen Vorfällen rund um die An'Nur-Moschee in Winterthur verhaftet worden ist, sitzt in Untersuchungshaft. Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet, wie eine Sprecherin der Oberjugendanwaltschaft am Donnerstag gegenüber der sda sagte.

Gegen den Jugendlichen wird wegen Angriffs, Freiheitsberaubung, Drohung, Nötigung sowie Körperverletzung ermittelt.

Nur ein Verhafteter wieder freigelassen

Die Zürcher Strafverfolgungsbehörden hatten am frühen Dienstagmorgen in Winterthur und Umgebung zehn Männer im Alter zwischen 17 und 53 Jahren aus dem Umfeld der An'Nur-Moschee verhaftet. Ein Erwachsener ist mittlerweile wieder auf freien Fuss, gegen acht wurde Untersuchungshaft beantragt.

Ihnen wird vorgeworfen, am 22. November 2016 in der An'Nur-Moschee zwei Glaubensbrüder massiv geschlagen, misshandelt und eingeschlossen zu haben. Zudem sollen die mutmasslichen Täter ihre beiden Opfer sowie deren Familien auch mit dem Tod bedroht haben.

Zur Auseinandersetzung in der Moschee dürfte es wegen einer kritischen Medienberichterstattung gekommen sein: Die beiden Angegriffenen wurden offenbar des Verrats beschuldigt. Sie sollen einem Journalisten Informationen über eine umstrittene Predigt weitergegeben haben. (huy/SDA)