Auch Post von Grippewelle betroffen

Saisonale Grippe

Viren auf dem Vormarsch

Die saisonale Grippe ist momentan in allen Landesteilen der Schweiz weit verbreitet. Laut dem Lagebericht des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom vergangenen Mittwoch wurden 374 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner registriert. In der Vorwoche waren es noch 302 Fälle gewesen. Der Schwellenwert von 64 Verdachtsfällen auf 100 000 Einwohner, bei welcher von einer Grippeepidemie die Rede ist, wurde bereits in der Woche 50 des letzten Jahres überschritten. Das ist viel früher als in vergangenen Jahren. Aktuell sind Kleinkinder bis vier Jahre am stärksten von der Grippe betroffen. Der Trend ist aber in allen Altersklassen ausser bei den 65-Jährigen steigend.