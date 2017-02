Auch lokale Firmen waren keine Freunde der Steuerreform

Der Graben bei der Unternehmenssteuerreform III (USR III) verlief zwischen der Wirtschaft und dem Mittelstand – zwischen den Profiteuren von Steuererleichterungen und jenen, welche die Zeche dafür zahlen sollten. Das war bisher die Lesart der Abstimmung vom 12. Februar, bei der die Vorlage national mit 60 und in Winterthur mit 70 Prozent Nein-Stimmen verworfen wurde. Doch jetzt zeigt eine Umfrage der Standortförderung Region Winterthur, dass auch eine Mehrheit der lokalen Firmen der Steuerreform kritisch gegenüberstand.

Kein Attraktivitätsgewinn

In der periodisch durchgeführten Befragung zu den wirtschaftlichen Aussichten, verneinten im Januar 53 Prozent, dass eine Annahme der Steuerreform den Wirtschaftsstandort Winterthur attraktiver machen würde. Gleichzeitig beurteilten über die Hälfte der 407 Firmen, die an der Umfrage teilnahmen, die Steuerbelastung in Winterthur als hoch.

«Das deutliche Abstimmungsergebnis zeigt sich auch im Umfrageresultat», sagt Stadtpräsident Michael Künzle (CVP, Bild) zu den Zahlen. «Vielleicht hat der eine oder andere Wirtschaftsvertreter die Reform auch abgelehnt.» Künzle hatte sich öffentlich und an vorderster Front für die Steuerreform engagiert. «Als Privatperson», wie er betont. Das Votum der lokalen Wirtschaft erklärt er sich damit, dass nicht alle Unternehmen von der Reform profitiert hätten, und er verweist auf Firmen, die erst wenig Gewinn ausweisen und kaum Steuern zahlen.

Künzle, der auch Präsident der Standortförderung ist, weiss bereits seit Anfang Februar vom Umfrageresultat. Dass die Zahlen damals nicht veröffentlicht wurden, begründet er wie folgt: «Wir haben in der Standortförderung schon im Vorfeld gesagt, wir werden nichts veröffentlichen, egal wie die Umfrage herauskommt.» Hintergrund sind Vorgänge in den letzten Jahren. Mehrfach wurde die mit öffentlichen und privaten Mitteln finanzierte Standortförderung für ihre politische Einmischung kritisiert und vom Gemeinderat schliesslich aufgefordert, sich aus politischen Debatten herauszuhalten.

Leichtes Wachstum erwartet

Bezogen auf die konjunkturelle Entwicklung in und um Win­terthur fällt die Umfrage der Standortförderung positiv aus. So erwarten 45 Prozent der Firmen ein Umsatzwachstum, 32 Prozent planen grössere Investitionen und 20 Prozent wollen beim Personal aufstocken. Er sei über diese Entwicklung erfreut, sagt Künzle, der einst mit dem Versprechen kandidiert hatte, in Winterthur 10 000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auf einemRekordhoch sind auch die Firmengründungen. 578 Unter­nehmen wurden laut Stand­ortförderung im Jahr 2016 gegründet. (mcl)