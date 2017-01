Auch musikalisch ganz im Element

Klar, zu einem Neujahrskonzert gehört «An der schönen blauen Donau». Das Jugendorchester des Konservatoriums brachte ihn als Schlussstück. Mit duftigem Spiel, Schwung und schön ausbalancierten Übergängen zeigte es am Sonntag im Stadthaus, wie gut es mit dieser Musik zu schwimmen versteht. Und da war auch keine Spur von Ermüdung, obwohl es zuvor durch weite und stürmische Wasser gegangen war, in die raue Nordsee und durch die Moldau mit den Svatojánksé-Stromschnellen. Unter der ebenso klar bestimmten wie lockeren Führung ihres Dirigenten Simon Wenger erreichten die 56 Musikerinnen und Musiker auf dem Podest mit Präzision auch immer das sichere Ufer des Schlussakkords – selbst wenn Fermaten die letzten Fortissimo-Schläge hinauszögern wie in der «Moldau».

Heroische Rhythmik trieb an

Ins Wasser geworfen wurde das Winterthurer Jugendsinfonie­orchester (Wjso) zu Beginn bei den Hebriden. Felix Mendelssohn liess sich von der schottischen Meereslandschaft, Historie und Romantik inspirieren. Die Streicher haben zu tun mit rollenden Sechzehntelfiguren, die Bläser sind gefordert, wenn heroische Rhythmik das Stück antreibt. Dem allem war das Orchester bestens gewachsen und eine intensive Probenarbeit zahlte sich offensichtlich aus.

Belohnt wurde auch der Mut zu anspruchsvollen und dem Publikum vertrauten Stücken: In Bed?ich Smetanas «Moldau» war alles da, köstlich das muntere Rinnsal der Flöten, schmissig die Hörner und Trompeten der Waldjagd, konzentriert die Orchesterdramatik und ein Glanzstück der nächtliche Zauber von Mondschein und Nymphenreigen mit spielerisch zarten Bläsern, Harfe und schimmerndem Piano der Streicher con sordino.

Das Motto des Abends, «Alles im Fluss», galt somit vor allem für das Musizieren selbst. Aber das Motto bezog sich auf das Programm, das ganz dem Thema Wasser gewidmet war: Dass der Dirigent den Taktstock von einem Fisch erhielt, den er an der Angel hatte, war deshalb auf witzige Weise logisch. Beides war plus/minus auch Lukas Schmockers weitere fischgerecht stumme Moderation.

Einen überraschenden Beitrag zum Thema bot das mit seiner Glasharfe aus Polen angereiste Duo Anna und Arkadiusz Szafraniec, wobei die Gläser ihres Instruments schon bei der Herstellung gestimmt werden und dazu kein Wasser nötig ist. Wie sie mit befeuchteten Fingern die Kelche zum Schwingen brachten, war ein Klangerlebnis der Sonderklasse. Der ätherische Zauber, das Tempo des Spiels und die Prägnanz des «Anschlags» – das alles verblüffte, zuletzt in der Zugabe von Bachs allbekannter Orgel-Toccata, zuvor berührend im Zusammenspiel mit dem Streichquintett in Astor Piazzollas melancholischem Tango «Adios Nonino» und in Peter Tschaikow­skys poesievoller «Schwanensee»-Suite.

Wellen stürmten an

Ein äusserst dichtes und reiches Klangerlebnis bot sich mit «Water» von Alfred Felder. In seiner Einführung verwies er die Hörer auf ihre eigene Assoziationskraft. Und auf Assoziationskraft neuer Klänge versteht sich der in Winterthur lebende Komponist wunderbar. Wie das Orchester pizzicato den zunehmend schwerer fallenden Regen Klang werden liess, wie sich motorische Rhythmik in Wasserkraft verwandelte, wie man in die Tiefe tauchte, wie bedrohliche Wellen anstürmten – davon konnte man sich fesseln lassen. Zu spüren war auch, dass sich das Orchester gut in diese neue Klangwelt eingelebt hatte.

Souverän, selbstbewusst und übermütig, aber kontrolliert bis zum letzten Paukenwirbel, beendete das Wjso das Konzert mit der Strauss-Polka «Unter Donner und Blitz» – und man war sich, nach so viel Wassermusik, tatsächlich nicht mehr so sicher, ob es sich anschliessend um tosenden Applaus oder Platzregen handelte. (Landbote)