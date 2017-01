Auf Bauernhöfen wird nicht selten still gelitten – darüber reden wäre jedoch Gold

Glückliche Tiere, sorglose Bauern, gesunde Böden und eine vielfältige Palette von naturnah produzierten, regionalen Lebensmitteln – das erwartet, grob zusammengefasst, die hiesige Bevölkerung laut einer repräsentativen Umfrage von der Schweizer Landwirtschaft. So manche dieser Erwartungen und Wünsche werden jedoch ohnehin Jahr für Jahr erfüllt. Zumindest mehrheitlich. Nur eines scheint aber je länger je mehr Wunschdenken zu bleiben: die sorglosen Bauern.

Markanter Preiszerfall

Insbesondere die Milchbauern befinden sich seit geraumer Zeit in einem eigentlichen Überlebenskampf. Der Grund: Seit dem Käsefreihandel (2007) und der Aufhebung der Milchkontingentierung (2009) ist ein steter und markanter Preisabfall zu verzeichnen. Als Folge davon sind in den letzten Jahren viele Landwirtschaftsbetriebe in Existenznöte geraten. Immer mehr Milchbauern schmeissen im Kanton Zürich den Bettel hin. Allein zwischen den Jahren 2000 und 2013 haben nach Auskunft des kantonalen Amtes für Landschaft und Natur 40 Prozent aller Zürcher Milchbauern ihre Produktionsbetriebe mangels Rentabilität einstellen müssen.

Aber auch andere Bauernhöfe haben zu kämpfen. Seit 1985 hat sich die Zahl aller Agrarbetriebe im Kanton Zürich bis heute fast halbiert. Derzeit gibt es im Kanton gerade mal noch rund 3600 Bauernbetriebe.

Gegen totale Marktöffnung

Zu jenen Bauern, die die Hoffnung trotz allem noch nicht aufgegeben haben gehört der 53-jährige Hans Schwab. Vor 14 Jahren hat er in Winterthur Hegi den Birchhof übernommen. Schwab und seine Familie leben vorwiegend vom Ackerbau (Rapsöl und Zuckerrüben) und der Milchwirtschaft. 70 Kühe stehen in seinem Stall. «Meinen Betrieb aufzugeben, ist für mich bis heute nie eine Option gewesen», sagt Schwab. Und er hoffe, dass das auch so bleibe. Er liebt seine Arbeit und seine Tiere. Doch auch er spürt den Preisdruck und die Billigkonkurrenz aus dem Ausland. Schwab wehrt sich deshalb gegen eine unbegrenzte Marktöffnung. Denn die Preise für Agrarprodukte würden in einem solchen Fall dramatischeinbrechen, ist er überzeugt. «Wenn wir eine totale Marktöffnung und Liberalisierung hätten, dann würde das für noch viel mehr Bauern das endgültige Aus bedeuten.»

Schon heute sei der Druck, der auf vielen Bauern laste, extrem. Und die Vorschriften und Auflagen des Bundes nähmen dauernd zu, erklärt Schwab. «Wer die vorgegebenen Termine und Auflagen der Behörden nicht einhalten kann, verliert nicht selten Tausende von Franken». Das könne existenzgefährdend sein. Er habe von Bauern gehört, die unter dieser andauernden Belastung zusammengebrochen seien. «Ich kann es deshalb absolut nachvollziehen, wenn Bauern Selbstmord begehen», sagt Schwab.

Serie von Suiziden

Über die Zahl von Bauern, die sich das Leben nehmen, werden in der Schweiz kaum Daten erhoben. Eine ganze Serie von Suiziden von Landwirten in der Waadt führte 2015 aber dazu, dass der Kanton eine Teilzeitstelle für einen Seelsorger schuf. Diese nimmt nun der Freiburger Bauer und Pfarrer Pierre-André Schütz wahr. Er meint: «Man hat die Verzweiflung unter den Bauern bisher völlig unterschätzt.»

Viele Landwirte könnten trotz Direktzahlungen kaum mehr von ihrer Arbeit leben. Und sie hätten in der Regel niemanden, mit dem sie offen über ihre Sorgen reden könnten. Für einen Bauern sei es eine grosse Demütigung, wenn er scheitere, sagt Schütz. Denn nicht selten gehe dabei das Erbe von Generationen verloren.

Jungbauer setzt auf Vielfalt

Dass genau dieses Erbe nicht verloren geht, dafür tut der 21-jährige Bauer Reto Schellhaas vom Wolfwingertenhof in Henggart so ziemlich alles. Er führt den Betrieb bereits in der dritten Generation und setzt auf Vielfalt: «Wir halten Freilandschweine und betreiben Obst- und Ackerbau, Waldwirtschaft, Rebbau sowie Freiland-Legehennenhaltung.» Gerade in der heutigen Zeit sei es angesichts unkalkulierbarer Risiken wichtig mehrere Standbeine zu haben, sagt Jungbauer Schellhaas. Eines dieser Standbeine ist inzwischen auch der Direktverkauf via Hofladen. Grossvaters Stall mit den Milchkühen habe er hingegen stillgelegt. «Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, denn ich sehe für die Milchwirtschaft keine gute Zukunft.»

Um als Bauer innovativ sein zu können, brauche es Geld, konstatiert Schellhaas. «Doch dieses finanzielle Polster habe ich nicht.» Er sei deshalb, wie viele andere Landwirte auch, gezwungen, einem Nebenerwerb nachzugehen. Und so arbeitet Schellhaas nebenbei auf Stundenlohnbasis unter anderem auf dem Bau und macht Ferienvertretungen bei anderen Landwirten. Ob es seinen Hof in zehn Jahren noch gebe, wisse er nicht. «Vieles hängt letztlich von der Wirtschaftssituation ab.»

Der letzte Milchbauer im Dorf

Hansjörg Meier (43), bewirtschaftet mit seiner Frau Andrea und den drei Kindern in Rickenbach den letzten Hof in der Gemeinde, auf dem es noch Milchkühe hat. «Alle anderen Milchbauern haben mittlerweile aufgegeben.» Und warum glaubt er, dass sein Hof überleben wird? «Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass es eines Tages besser wird», sagt Meier. «Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt beim Milchpreis die Talsohle erreicht haben.» Doch sowohl er, wie auch seine Frau, sehen sich aus finanziellen Gründen vorerst weiterhin gezwungen, ausserhalb ihres Hofes einer Arbeit nachzugehen. Meier arbeitet zu 80 Prozent als Aussendienstmitarbeiter bei fenaco, einer Unternehmensgruppe der Schweizerischen Agrarwirtschaft. Er ist darum in seinem Stall auf fremde Hilfe angewiesen und hat dazu einen Mann zu 50 Prozent angestellt. Doch auch Meier selber ist jeden Morgen und jeden Abend für circa je drei Stunden im Stall tätig. «Ja , das sind lange Tage», meint er lachend. «Aber ich gebe halt als Bauer immer Vollgas.» (Landbote)