Autofirma baut Stellen auf und erzielt Rekordgewinn

Man kommt um eine Schlagzeile wie «Autoneum drückt aufs Gas» oder «Keine Bremsspuren bei Autoneum» kaum herum: Der Autozulieferer, eine der wenigen grossen börsenkotierten Firmen in Winterthur, hat im letzten Jahr seine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben. Der Umsatz wuchs, und der Gewinn schnellte gar dramatisch nach oben, von unter 70 auf über 130 Millionen Franken. Auch beim Ausblick zeigt sich der Konzern optimistisch. Hinter dem Gewinnsprung stehen allerdings in erster Linie einmalige Effekte: Der Verkauf einer Fabrik brachte viel Geld ein, und im Vorjahr hatte die Erfolgsrechnung unter einer hohen ­Kartellbusse gelitten.

«Ich habe keine Sorge, dass uns die Arbeit in Winterthur ausgeht.»



Autoneum löste sich 2011 vom bei der Allgemeinheit bekannteren Textilmaschinenhersteller Rieter los, der bis dahin eine Zwei-Standbeine-Strategie verfolgt hatte. Damit wollte man die grossen Schwankungen im zyklischen Textilgeschäft auffangen, was sich nicht bewährte. 2016 wurde an allen 50 Autoneum-Standorten in 20 Ländern das Fünf-Jahres-Jubiläum gefeiert.

Am Hauptsitz in Winterthur wuchs die Belegschaft seit der Trennung von Rieter ziemlich konstant, von 140 auf mittlerweile 220 Mitarbeiter. Etwa die Hälfte davon ist in der Forschung tätig; produziert wird in der Stadt nicht. Der global aufgestellte Konzern mit 11 000 Angestellten weltweit produziert Wärme- und Lärmdämmungen für Autos und beliefert viele bekannte Hersteller; die grössten Umsatzanteile entfallen auf Ford, Honda und BMW.

«Arbeit geht uns nicht aus»

Das neue Forschungszentrum im Silicon Valley bedeute keine Verlagerung von Winterthur nach Kaliforniern, führte Firmenchef Martin Hirzel gestern im neuen «Convention Center» im Schlosstal aus: «Ich habe keine Sorge, dass uns die Arbeit in Winterthur ausgeht.» (Der Landbote)