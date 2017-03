Bengondo sammelt Velos für Afrika

In der Überflussgesellschaft der Schweiz kauft sich manch einer im Frühling ein neues Velo, auch wenn das Alte immer noch etwas taugt. Wer deshalb ein schlechtes Gewissen hat, ist bei Velafrica richtig. Die Non-Profit-Organisation sammelt Velos für Afrika.In vielen Teilen Afrikas sind Velos ein Luxus. Und sie können den Alltag verbessern. Etwa wenn es darum geht zur Schule oder zur Arbeit zu pendeln. Velos sparen Zeit, die dann bleibt, um zu lernen oder um Felder zu bestellen.

1993 gegründet, verschifft Velafrica jährlich Velos nach Afrika, im letzten Jahr waren es 22 260 Stück. In der Velafrica-Werkstatt in Bern stellen Flüchtlinge und Asylbewerber die gesammelten Velos instand. Schweizweit sind 30 weitere Organisationen an der Aufbereitung beteiligt, in Winterthur die Brühlgut Stiftung.

Das Arusha Bicycle Center (ABC) ist ein Velozentrum mit Ausbildungsprogramm für Jugendliche in Tansania. Im Sommer 2015 wurde es eröffnet. Video: Youtube/Velafrica

Partnerorganisationen in Tansania, Burkina Faso, Ghana, Gambia, Eritrea, Madagaskar und der Elfenbeinküste verkaufen die Velos dann vor Ort. Im Schnitt kostet eines 50 Dollar, viel Geld, zum Beispiel in Gambia, wo der durschnittliche Monatslohn bei 30 Dollar liegt. Doch die Investition lohnt sich offensichtlich, es werden mehr Velos nachgefragt, als Velafrica liefern kann. Damit auch Kinder aus armen Familien Velofahren lernen können, hat Velafrica das Projekt «Bike to School» geschaffen und gibt Velos dafür sehr günstig ab.

Über Velafrica steht eine gemeinnützige Stiftung. Die afrikanischen Partner werden auch in der Buchhaltung, Geschäftsführung und Reparatur und Pflege der Velos geschult.

Der Langsamste gewinnt

Am kommenden Wochenende sammelt Velafrica in Winterthur, und erhält hier Unterstützung von prominenter Seite. Für den stadtbekannten Fussballer Patrick Bengondo (aktuell beim FC Le Mont-sur-Lausanne) ist die Sammelaktion eine Herzensangelegenheit. Er erinnert sich, dass seine Grossmutter in Kamerun jeweils viele Kilometer zu Fuss gehen musste, um Wasser zu holen.

Seit Jahren ist Bengondo inoffizieller Botschafter von Velafrica. Am Sonntag bringt er gleich mehrere Fussballerkollegen mit auf den Kirchplatz – darunter der Wiesendanger Manuel Akanji (FC Basel), Matthias Minder, Tiziano Lanza, Tobias Schättin, Patrick Schuler, David von Ballmoos und Jordi Nsiala (alle FC Winterthur) und Martin Angha und Marco Aratore (beide FC St. Gallen). Mit ihnen kann man sich im sogenannten Slow Race messen, einem Rennen auf Mini-Velos über eine Strecke von 6 Metern. Der Clou: Wer zuletzt über die Zielllinie rollt, gewinnt. Es gilt, die aktuelle Rekordzeit von 27 Minuten zu knacken. (Landbote)