Bruder gegen Bruder

«Aktion Sherpa» hiess die Geheimaktion, mit der die Polizei gegen Drogenhändler vorging. Als «Beifang» gingen ihr dabei auch zwei Brüder, die in Winterthur wohnten, ins Netz. Beide standen am Montag wegen Drogenhandels und -verkaufs und des Betreibens einer Indoor-Hanfplantage in Wülflingen vor Gericht. Die Polizei kam ihnen durch die Überwachung eines Drogenhändlers, welcher der Angeklagte A. aus dem Asylheim kannte, auf die Fährte. Dieser verkaufte A. insgesamt 300 Gramm Kokain, wobei A. 100 Gramm wieder zurückgab. Den Rest konsumierte er etwa zur Hälfte selber oder verkaufte es an seinen Freund und Geschäftspartner T. weiter.

Penibel listet die Anklage auf, wer wem zu welchem Zeitpunkt Drogen verkauft oder Geld übergeben hatte. Denn im Rahmen der Geheimaktion hörte die Polizei auch das Telefon von A. ab. Bei einer zweiten Bestellung von 250 Gramm Kokain bei zwei anderen Drogenlieferanten wurde, laut dem Angeklagten, fälschlicherweise die doppelte Menge Heroin geliefert. Diese bewahrte A. bei sich zu Hause in einem Tresor auf, «um sie in den nächsten ­Tagen den Männern zurückzu­geben». Diese hätten nach einem Streit versprochen, die Ware ­wieder abzuholen. Dazu kam es nicht: Anfang September 2015 durchsuchte die Polizei das Haus und verhaftete A. Dabei wurde auch die Indoor-Hanfanlage im Keller des Wohnhauses in Wülflingen entdeckt, die A. gemeinsam mit T. und seinem Bruder Y. aufgebaut hatte. Wirklich in ­Betrieb genommen, wurde sie jedoch nie. Als Test wurden gerade mal rund 20 Pflanzen angebaut.

Das grosse Thema der Verhandlung, die vier Stunden dauerte, war es, inwiefern die Brüder in diese Machenschaften involviert waren. Der Jüngere der beiden und in Winterthur wohn­hafte A. sagte aus, Y. hätte ihm auch beim Abholen der Drogen geholfen. Y. hingegen will von dem Ganzen nichts gewusst ­haben und lediglich beim Aufbau der Hanfanlage geholfen und die Pflanzen gegossen haben.

Mit der Familie gebrochen

Y.s Verteidiger zeichnete das Bild eines verschupften, unterwür­figen Mannes, der von seinem Bruder beleidigt und ausgenutzt wurde. Der vorher in Italien lebende 48-Jäh­rige sei von A. finanziell abhängig gewesen, habe nur in den beiden Lebensmittel­geschäften von A. geholfen, geputzt und nach dessen achtjährigem Sohn geschaut. Vom Handel mit Drogen habe er nichts gewusst. Wann, dann seien es seine beiden, damals 17 und 19 Jahre alt, die die Drogen entgegengenommen hatten. Sie wohnten mit dem Vater und dem Onkel in Winterthur und haben A. für seinen «ausschweifenden Lebensstil bewundert». Wo diese sich heute befinden, weiss Y. nicht. Er selber hat im Februar 2015 eine Schweizerin geheiratet (Staatsanwaltschaft: «Scheinehe»), wurde aber nach nur acht Monaten wieder geschieden. Während der Verhandlung sitzt Y. zusammengesackt und mit gesenktem Kopf neben seinem Verteidiger – er wirkt so teilnahmslos, dass der Richter ihn einmal auffordert: «Bitte nicht einschlafen.»

Bei der ersten Befragung durch die Polizei hatte er noch jegliche Schuld auf sich genommen. Mittlerweile hat er dieses Geständnis widerrufen. Er habe dies getan, damit sein Bruder A. nicht von seinem Sohn getrennt werde und wohl auch, um die Einnahmequelle der restlichen Familie in Pakistan zu sichern, der A. jeden Monat Geld schickte. Inwiefern die restliche Familie und die klare Hierarchie der pakistanischen Kultur sich auf die Entscheidung, mit Drogen zu handeln, ausgewirkt haben, bleibt unklar.

Die Aufenthaltsbewilligung ­bekam A., nachdem er 2010 eine Schweizerin mit thailändischen Wurzeln heiratete, mit der er auch einen Sohn hat. Drei Jahre später wurde diese bei einem bislang ungeklärten Gewaltverbrechen in Thailand brutal ermordet. Verdächtigt wird der älteste Bruder der beiden. Zu einer Verurteilung kam es bis jetzt nicht, auch weil A. seine, den Bruder belastende Aussage, wieder zurückzog.

In der Verhandlung in Winterthur ist A. geständig in allen Punkten und versichert zum Schluss unter Tränen, es tue ihm leid, er habe Fehler begangen, und er entschuldige sich dafür. Seinen Bruder beschuldigt er weiterhin als Gehilfen. Dies, sagt sein Anwalt, da er mit seinem Bruder, der ihn im Stich lasse, gebrochen habe. In der Verhandlung sagt der 41-Jährige dann auch: «Ich habe alles ­getan für diese Familie. Ich habe keine Kraft mehr.» Er wolle nichts mehr mit ihnen zu tun ­haben und neu beginnen.

Zurück nach Pakistan

Der Richter folgte weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft: 28 Monate für Y., die Hälfte davon bedingt, und 42 der geforderten 44 Monate für A., der seine Strafe absitzen muss.

Profitiert hat schlussendlich niemand von den kriminellen Machenschaften. Die beiden Brüder, die seit 18 Monaten in Untersuchungshaft sitzen, werden nach dem Absitzen ihrer Strafe aus der Schweiz ausgeschafft. Y., der seine Zeit im ­Gefängnis bereits abgesessen hat, wird bald nach Pakistan zurückkehren. Sein jüngerer Bruder A. wird folgen – ausser er macht ­geltend, wegen seiner Aussagen gegen den eigenen Bruder, in der Heimat in Gefahr zu sein. Sein achtjähriger Sohn wohnt seit ­seiner Verhaftung bei den Nachbarn. (Landbote)