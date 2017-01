Bündner Auslagerungsprofi als Stadtwerk-Chef

Marco Gabathuler ist sich bergiges Gelände gewöhnt. Derzeit hat der Bündner den Plan, das Gefälle zwischen Parpan und Chur (rund 900 Höhenmeter) für die Stromgewinnung nutzbar zu machen. Gabathuler leitet seit 20 Jahren den Bereich Erdgas, Wasser und Wärme bei der IBC Energie Wasser Chur.

Ab dem 1. Juli wird Marco Gabathuler im Flachland ar­beiten, als neuer Direktor von Stadtwerk Winterthur, und die Themen werden andere sein: die Zukunft der defizitären Wärme Frauenfeld AG beispielsweise oder das geplante Energieprojekt Aquifer im Neuwiesen-Quartier – Wärme aus der Tiefe statt Strom vom Hang.

69 Männer, keine Frau

Die Neubesetzung des Direktorenpostens wurde nötig, nachdem Ex-Direktor Markus Sägesser im Zuge der Wärmering-Affäre zuerst beurlaubt und dann ­entlassen worden war. Die Suche dauerte mehrere Monate, nun setzte sich Gabathuler, 55-jährig und gelernter Maschinenbauingenieur, gegen 68 andere Männer durch – Frauen hatten sich keine beworben.

Stadtwerk Winterthur ist eine der grössten Verwaltungseinheiten der Stadt, mit über 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gabathuler ist aktuell Chef von deutlich weniger Leuten. Das sei kein Problem, sagt Stadträtin Barbara Günthard-Maier (FDP), derzeit politische Vorsteherin von Stadtwerk. Sie lobt Gabathulers Fachwissen und seine Führungskompetenz. «Er ist der richtige Mann nach den Herausforderungen der letzten Monate, er kann sowohl gut führen und zusammenarbeiten als auch einen engen Umgang mit der Politik pflegen. Er ist unaufgeregt und denkt unternehmerisch.»

Nach Chur Winterthur?

Genau dieses unternehmerische Denken ist beim jetzigen Arbeitsort Gabathulers stark ausgeprägt. Die IBC Energie Wasser Chur ist ein halbprivatisierter Energieversorger. 2006 wurde die IBC zur selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt und aus der Verwaltung ausgelagert. Als Churer Traditionswerke blieben sie zu 100 Prozent im Besitz der Stadt, wurden allerdings im Alltagsgeschäft unabhängig.

Auch in Winterthur wird eine Auslagerung von Stadtwerk seit Jahren diskutiert, sie wurde erst kürzlich wegen der Wärmering-Affäre sistiert. Bereits gibt es aber wieder Pläne für einen Neustart. Stadträtin Günthard-Maier sagt: «Die Frage nach der passenden Rechtsform stellt sich bei allen Energieunternehmen, das wird bei Stadtwerk Winterthur nicht anders sein.» Dann brauche man «auf jeden Fall einen Direktor, der rundum ‹open-minded› ist», was die Rechtsform von Stadtwerk anbelangt.

Dass Gabathuler aus einem verselbstständigten Energieunternehmen kommt, habe aber nicht den Ausschlag für die Stellenzusage gegeben, betont Günthard-Maier. Gabathuler selber sprach gestern nicht mit den Medien, und er wird dies kurioserweise auch nicht vor dem 1. Oktober 2017 tun. Der Stadtrat will, dass sich der Bündner zuerst in Ruhe in alle Dossiers einarbeiten kann.

Risiken einer Auslagerung

Klar ist aber: Gabathuler ist ein Auslagerungsprofi. Denn die Verselbstständigung der Churer IBC ging nicht problemlos über die Bühne und zeigte laut den Gegnern exemplarisch die Risiken einer solchen Halbprivatisierung auf. Erstens erfüllten sich die wirtschaftlichen Prognosen nicht. In den Jahren nach der Auslagerung sanken die Energiegewinne teils deutlich. Ein externer Bericht hielt zweitens fest, in dem verselbstständigten Betrieb gebe es Mängel bei der Aufsicht und der Steuerung der Energiegeschäfte.

Mittlerweile ist in Chur wieder Ruhe eingekehrt. Vorletztes Jahr war der Gewinn der IBC erstmals wieder so hoch wie vor der Verselbstständigung. (Der Landbote)