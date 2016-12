Christbaumverkauf ist fest in Thurgauer Hand

Die Nordmanntanne mit ihren weichen und dichten Nadeln ist auch bei den Winterthurerinnen und Winterthurern seit vielen Jahren der beliebteste Christbaum. 70 bis 95 Prozent der in der Innenstadt verkauften Tannen gehören laut den Christbaumverkäufern zu dieser Gattung, die nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann (1803–1866) benannt wurde. Die natürliche Heimat der Nordmanntanne ist jedoch nicht etwa Finnland, sondern der Kaukasus. 60 Prozent von den 1,2 Millionen im letzten Jahr hierzulande verkauften Christbäumen stammen aber ohnehin aus deutschen oder dänischen Monokulturen.Die Bäumchen hingegen, die derzeit an der Stadthausstrasse oder am Oberen Graben feilgeboten werden, sind allesamt im Thurgau gepflanzt worden.

«Mein Grossvater begann bereits vor bald 100 Jahren mit dem Anbau von Christbaumkulturen und dem Verkauf auf dem Bauernhof», sagt Beat Kressibucher aus Berg TG, dessen Tannen momentan direkt beim Museum Oskar Reinhart zum Verkauf stehen. «Er war auch der Erste, der Nordmanntannen in der Ostschweiz anbaute.»

Die Wünsche der Winterthurer

Bereits seit rund 40 Jahren verkauft Beat Kressibucher zusammen mit seinem Bruder Thomas an der Stadthausstrasse Christbäume. «Wir leben von den Stammkunden», sagt Kressibucher. Angesichts der harten Konkurrenz durch die Detailriesen sei es heute um so wichtiger, die treue Kundschaft zu pflegen – und auch auf deren Wünsche einzugehen.

«So haben wir beispielsweise gemerkt, dass man sich in Winterthur dem grünen Gedanken und der Nachhaltigkeit stärker verpflichtet sieht als anderswo», sagt Kressibucher. «Deshalb bieten wir seit diesem Jahr zum ersten Mal auch Christbäume im Topf an, die man entweder mieten oder kaufen kann.» Das komme bei den Winterthurern gut an. Bis jetzt habe man jedoch mehr Töpfe verkauft als vermietet.

Das Bäumchen online kaufen

Im Trend ist offenbar auch der Direktverkauf vor Ort. «Viele Familien lieben es, wenn sie in un­seren Christbaumkulturen im Thurgau ihren Baum aussuchen können», erzählt Kressibucher. Als Verkaufskanal inzwischen sehr wichtig geworden ist zudem das Internet. Die Zahl jener, die ihr Bäumchen via Internet bestellen, nehme laufend zu.

Leo Bantli aus dem thurgauischen Eschenz bietet seine Tannen ebenfalls an der Stadthausstrasse an. In direkter Nachbarschaft zu Kressibucher. «Wir kommen bald seit 60 Jahren hierher», sagt Bantli. Er sei mit dem laufenden Geschäft durchaus zufrieden. Doch auch er spürt die Konkurrenz durch die grossen Warenhäuser, die «ihre hochgezüchteten Billigbäume zum Teil aus dem Ausland beziehen», wettert Bantli. Und: «Unserer Ansicht nach ist es ein ökologischer Unsinn, Bäume aus halb Europa hierherzukarren.»

Auch ein dritter Thurgauer Christbaumverkäufer, Walter Scherrer aus Romanshorn, kann in Winterthur seit Jahrzehnten auf eine grosse Stammkundschaft zählen. Bereits sein Vater habe vor 30 Jahren am Oberen Graben Weihnachtsbäume verkauft, sagt Scherrer. So manches habe sich seit dieser Zeit verändert. «Interessant ist, dass heute mittlerweile bereits jeder zehnte Käufer mit dem Christbaumständer vorbeikommt, um vor Ort zu schauen, ob der Baum auch wirklich passt.»

Geklaute Christbäume

Geklaut worden seien die Tannen zwar auch schon früher. «Aber mittlerweile ist es die Regel, dass jedes Jahr drei bis fünf Christbäume verschwinden.» Er nehme dieses «Berufsrisiko» in Kauf, sagt Scherrer. «Denn die Tannen alle einzuzäunen, wäre für uns zu teuer.» (Landbote)