Das freundliche Schreckgespenst

Ginge es bei der Wahl am 12. Februar nur um den Lebenslauf, müsste der SVP-Kandidat Daniel Oswald der klare Favorit sein: Er war lange Jahre Geschäftsleitungsmitglied einer Grossfirma (Burckhardt Compression), führte acht Jahre lang seine Partei zu Sitzgewinnen – inklusive eines Stadtratssitzes – und wurde von seinen Ratskollegen gleich zweimal zum Präsidenten einer par­lamentarischen Sonderkommission gewählt.

Doch am 12. Februar geht es auch ums Parteibuch. Denn wenn Oswald als Nachfolger des grünen Matthias Gfeller gewählt würde, hätten die bürgerlichen Parteien FDP, SVP und CVP im Stadtrat eine Mehrheit von fünf zu zwei. Und das in einer Stadt, in der sie weniger als die Hälfte der Gemeinderäte stellen. Dieses Szenario will Mitte-links mit allen Mitteln verhindern. Daniel Oswald selbst müssen solche Überlegungen nicht kümmern: «Das Stimmvolk entscheidet, und es soll eine Auswahl haben», sagt der 51-Jährige, der bereits 2010 für den Stadtrat kandidierte.

Fürs Mittagessen nach Hause

Der Politiker, der die Winterthurer SVP vom zerstrittenen Haufen zur zweitgrössten Fraktion führte, ist kein Mann der lauten Töne. Bescheiden und fast scheu wirkt er, mit dem kurz geschorenen, grau melierten Haar und den dunkel getönten Brillengläsern. Und kommt mit seinem freundlichen Schalk doch bei den meisten gut an.

«Manche Fragen kann man im Gemeinderat fast nicht sachlich diskutieren.»



Daniel Oswald

Geboren wurde Daniel Oswald in Bilten im Kanton Glarus als Bauernsohn, er machte eine Lehre als Maschinenmechaniker und landete nach einigen Stationen und Weiterbildungen im Jahr 2000 bei Sulzer in Winterthur, wo er bei Sulzer-Burckhardt zum Informatikleiter aufstieg. Nach der Verselbstständigung des Kompressorenherstellers wurde er sogar in die Geschäftsleitung berufen. «Wir wohnen in Hegi und ich genoss es, jeden Mittag zu Hause mit der Familie zu essen», erinnert sich Oswald.

Kein Abschottungsturbo

Die Zeiten sind allerdings vorbei, denn erstens sind die zwei Töchter erwachsen und zweitens arbeitet Oswald seit letztem Jahr als Projektleiter bei Stadler Rail im thurgauischen Bussnang. Zwischenzeitlich hatte er für eine Beratungsfirma gearbeitet, doch die fixen Kundentermine liessen ihm zu wenig Zeit für die Politik. «Sie ist mein grösstes Hobby», sagt Oswald. «Für Jassen und Schiessen bleibt mir keine Zeit mehr.»

Nach einem Rundgang durch die Produktionshallen von Stadler Rail zeigt Oswald stolz ein Bild auf seinem Windows-Phone: «Das war unsere Weihnachtsfeier.» 55 Fahnenträger stehen auf der Bühne und vertreten die 55 Nationalitäten, die für Stadler arbeiten. «Das funktioniert super», schwärmt Oswald. Nicht die ausländischen Arbeitskräfte seien das Problem, sondern «die Ausländer, die direkt in unser Sozialsystem einwandern».

Ein Abschottungsturbo ist Oswald nicht unbedingt. Als er gegen die Winterthurer Parkplatzverordnung kämpfte, tat er das auch mit dem Hinweis, es brauche genügend Mitarbeiterparkplätze für all die Grenzgänger aus dem süddeutschen Raum, auf die die Winterthurer Industrie angewiesen sei.

Er will die Sozialhilfe kürzen

In seinem Wahlkampfvideo empfiehlt Oswald sich als Finanz- und Verkehrspolitiker. Sein Wunschdepartement ist aber ein anderes: «Am liebsten wäre mir das Sozialdepartement», verrät er. Die dort ständig steigenden Kosten, die den Winterthurer Haushalt in Schieflage bringen, waren ihm schon im Gemeinderat immer ein Dorn im Auge. «Mir ist in den letzten Jahren klar geworden, dass man im Parlament hier wenig erreichen kann», sagt Oswald. Die Diskussionen seien auf beiden Seiten ideologisch und festgefahren. Etwas bewegen könne man nur aus dem Innern heraus. «Ich möchte nicht nur immer kritisieren, sondern Verantwortung übernehmen.»

Oswald ist überzeugt, dass Winterthur für manche Sozialhilfebezüger «zu attraktiv» sei und die Stadt darum einen Zuzug von Hilfesuchenden verzeichne. Dass man daran nichts ändern könne, wie SP-Stadtrat Nicolas Galladé stets betont, lässt Oswald nicht gelten. Er wolle als Erstes die Skos-Richtlinien aufheben, um manchen Gruppen weniger Unterstützung zahlen zu können. «Ich bin nicht herzlos», sagt er. «Aber wenn wir unser Angebot zu stark ausbauen und immer weniger Leute für immer mehr aufkommen müssen, bringen wir das ganze System in Gefahr.»

Niemand solle frieren oder hungern müssen, aber Selbstverantwortung müsse sich lohnen. «Leider lassen sich solche Fragen im Rat fast nicht sachlich diskutieren», sagt Oswald, «weil es immer auf beiden Seiten Beispiele gibt, die sich dazu verwenden lassen, die andere Seite zu diskreditieren.»

«Keine grünen Experimente»

Bei Gfellers Ex-Departement, den Technischen Betrieben, wäre Oswald gut eingearbeitet, denn er leitete die Kommission zur Verselbstständigung von Stadtwerk, die im Zuge der Wärmering-Affäre auf Eis gelegt wurde. «Ob privat oder städtisch, am Ende kommt es auf die Menschen an, die entscheiden.» Und diese müssten geführt werden.

Gegen Umweltprojekte habe er nicht grundsätzlich etwas einzuwenden, sagt Oswald. Winterthur habe jedoch schlicht nicht die finanziellen Mittel, sich auf Experimente à la Biorender einzulassen. Der grosse Wärmeverbund Aquifer im Neuwiesenquartier, den der Stadtrat einstweilen auf Eis gelegt hat, könne durchaus eine gute Sache sein. «Aber warum schreiben wir das Projekt nicht aus und sehen, ob Private es machen wollen?»

Ortstermin beim letzten Pfadi-Heimspiel vor Weihnachten: Oswald verteilt beim Apéro für die Sponsoren von Pro Pfadi seine Wahlkampf-Mailänderli. «Unsere Stimmen hast du doch sowieso, Dani», tönt es unisono. Seit 2008 besucht Oswald fast jedes Heimspiel in der Eulachhalle. «Ich wollte ein Hobby, woran auch meine Frau Spass hat», sagt er. «Er ist wirklich fast jedes Mal da», bestätigt die Tischrunde. «Nicht wie andere Politiker, die nur kommen, wenn eine Kamera da ist.» (Der Landbote)