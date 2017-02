Das vergessene Land im Grüzefeld

Vor bald zwei Jahren zügelte der Grossteil der Stadtverwaltung in den Superblock. Doch es hätte auch anders kommen können: Noch 2009 war ein weiterer Standort im Rennen, eine brachliegende Fläche an der Grüzefeldstrasse, gleich gegenüber der Eishalle Deutweg und angrenzend an den Billigwarenladen Otto’s. Der damalige Stadtrat entschied sich bekanntlich für das Sulzerareal und gegen den Standort Grüzefeld.

Die dortige Brache indes existiert auch nach acht Jahren noch. Getan hat sich in all den Jahren an der städtebaulich einigermassen prominenten Lage nicht viel. Irgendwann wurde eine Baugrube ausgehoben. Dann war wieder Ruhe. Der witterungsbeschädigte rote Zaun rundherum scheint nie erneuert worden zu sein.

Conforama kommt

Vor einigen Tagen stand dann plötzlich ein Schild da. Es verspricht ein modernes Verkaufs- und Bürogebäude: Das vierstöckige Neubauprojekt «Grüzefeld Süd und West». Für die 12000 Quadratmeter grosse Nutzfläche ist bereits ein Ankermieter angegeben, es handelt sich um den französischen Möbel- und Haushaltsdiscounter Conforama. Das Land liegt in der Industriezone, unterirdisch sind 123 neue Parkplätze geplant.

Der Präsident der GI Grüzefeld AG ist Miteigentümer von über 100 weiteren Firmen.



Die Projektplanung liegt unter anderem bei den Zürcher Immobilienverwaltern Avobis und Rimaplan. Dort heisst es, bereits in den nächsten Tagen würden die ersten Bagger auffahren. Reichlich widersprüchlich sind allerdings die Angaben zur Baudauer. Im Sommer 2018 finde der Bezug statt, heisst es am Telefon. Es werde Herbst 2018 steht hingegen auf dem Schild bei der Baugrube und auf einer Projekthomepage wird als Bauende Januar 2019 genannt.

So soll es dereinst aussehen: Das geplante Gewerbehaus «Grüzefeld Süd und West».

Kurioser Landbesitzer

Rund um die Brache wird wild spekuliert, ob es nun tatsächlich losgeht mit dem Neubau. Denn über die Landbesitzer und deren strategische Ziele weiss man nicht viel. Die Baubrache gehört, ebenso wie die angrenzenden Gebäude, einer GI Grüzefeld AG. Die AG ist im Besitz von zwei Privatpersonen, die nicht in Winterthur wohnhaft sind. Telefonnummern existieren nicht. Bemerkenswert: Der Präsident der AG ist in diversen Handelsregistern als Verwaltungsratsmitglied von über 100 anderen Immobiliengesellschaften und sonstigen Firmen aufgeführt.

Die Grüzefeld AG ist auch Eigentümerin der angrenzenden Parzellen. Zu den Mietern gehören neben dem Otto’s auch das Theater Kanton Zürich, ein türkischer Halal-Supermarkt, ein grosses Basefit-Fitnesscenter und dutzende Klein- und Kleinstfirmen. Unter diesen Mietern gibt es viele Zweifler, was die Bauplanung auf der Brache anbelangt. Schon oft habe es in den vergangenen Jahren geheissen, «nun geht es los», passiert sei dann jeweils nichts mehr.

Vieles unvermietet

Spekuliert wird nun aber auch über die Zukunft der bestehenden Gebäude. Wird das «Grüzefeld Süd und West» gebaut, steht es mit seiner Modernität in krassem Gegensatz zu den grauen Bürogebäuden und Hallen auf der anderen Seite des Areals. Ob die Besitzer auch dort eine Aufwertung planen, ist nicht bekannt. Zwischen Otto’s, Theater und Büros gibt es jedenfalls bereits heute viel unvermietete Fläche.

(Der Landbote)